الأدب في العصر الرقمي.. لغة جديدة وأسئلة مختلفة

محمد عبدالسميع



بين تحوّلات الزمن وتسارع إيقاع الحياة، لم يعد الأدب كما كان، لكنه أيضًا لم ينفصل عن جذوره الإنسانية العميقة. فبين الأمس واليوم، تتبدّل الأشكال والأساليب، بينما تظل القضايا الكبرى، كالحب والموت والهوية، حاضرة بصيغ جديدة تعبّر عن روح العصر. في هذا السياق، يجمع عدد من الأدباء والنقاد على أنّ الأدب المعاصر اتجه من الأسئلة الكلية إلى هموم الفرد، ومن اليقينيات الكبرى إلى القلق الوجودي والتجريب المفتوح. كما يؤكدون أنّ اللغة باتت أكثر قربًا من الحياة اليومية، وأنّ تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فرض موضوعات وأساليب جديدة، دون أن يلغي الحاجة إلى العمق الإنساني. وبين هذا وذاك، يبقى الأدب مساحة حرة لإعادة اكتشاف الإنسان، والتعبير عن تحوّلاته الداخلية والخارجية.





يؤكّد الكاتب الدكتور محمد حمدان بن جرش أنّ الأفكار الأدبية شهدت تحوّلاً واضحاً عبر العصور، من الكلاسيكية إلى الحداثة وما بعدها، وصولاً إلى العصر الرقمي. فبينما انشغل الأدب القديم بأسئلة كبرى مثل الموت والمصير والعدالة، وعبّر عن قضايا الأرض والحرية، اتجه الأدب المعاصر إلى تفكيك هذه اليقينيات، مشيراً إلى أنّ الأيديولوجيات الكبرى تراجعت، لتحلّ محلّها أسئلة الفرد القلق، الممزّق بين صخب العالم الخارجي وصمته الداخلي. كما برزت أصوات جديدة في المشهد الأدبي، مثل صوت المرأة والمهمّشين، ما أضفى على النصوص طابعاً نقدياً حاداً، خصوصاً في ما يتعلّق بالتفاوت الاجتماعي.





بوابة للشعور

وترى الكاتبة نوف الحضرمي أنّ اللغة لم تعد مجرد وسيلة للتعبير، بل تحوّلت إلى بوابة للشعور، فمع تطوّر الوعي تغيّرت الثيمات الأدبية ومالت نحو طرح قضايا معاصرة بلغة حديثة تتقاطع أحياناً مع التأثيرات الغربية، خصوصاً في عوالم الجريمة والتحليل النفسي والغموض، مؤكدةً أنّ كل جيل يصوغ قضاياه بأسلوبه الخاص، ما يمنح الأدب تنوّعاً وغنى، ويجعله مرآة حيّة للتحولات الاجتماعية والثقافية.





ويتوقف الكاتب الدكتور محمد الفاتح أبوعاقلة، عند التحولات الجذرية التي فرضها العصر الرقمي، مشيراً إلى أنّ الذكاء الاصطناعي والأدب الرقمي أدخلا مفاهيم جديدة على الكتابة، لكنها أحياناً تفتقر إلى العمق الإنساني الذي ميّز الأدب في السابق، مشيراً إلى أنّ النصوص الحديثة، في كثير من الأحيان، تعكس انفجارًا معرفيًا وصناعيًا، يقابله ميل إلى العزلة والفردية، والتحول المتسارع من الثوابت القديمة إلى تجريب مغامر غير مأمون العواقب.





مواضيع حاضرة

الشاعرة ندى بوحيدر طربيه، تستعيد مقولة «جوستاف فلوبير»، بأنّ الموضوع لا يصنع العمل الأدبي، بل طريقة كتابته، موضحة، أن تغيّر الأفكار وثيمات الأعمال الأدبية بين الأمس واليوم لا يعني القطيعة، فالأفكار الجوهرية التي تنبع من تجربة الإنسانية مثل الحب والحرية والاغتراب والعدالة والحنين، كلها مواضيع ما تزال حاضرة، لكنها تتخذ أشكالاً جديدة تتلون بظروف العصر، وتعاد صياغتها بلغة الواقع المتجدد، مشيرة إلى أن الشعر الحديث لم يعد يتجنّب اليومي والعادي، بل جعله جزءًا من جمالياته، معبّرًا عن إنسان يعيش في مدن الإسمنت والضجيج، ويبحث عن ذاته وسط هذا الازدحام.





من النشيد إلى الهمس

وترى الشاعرة آية الحراحشة أنّ القصيدة كانت تكتب بالأمس وكأنها أنشودة صافية تقال للكون، وكانت الرواية تروى وكأنها نشيد يردد ما في الذاكرة، وكانت الثيمات والأفكار الكبرى واضحة، لكننا اليوم نجد الأدب أقرب إلى الهمس، بل صار هشاً ضائعاً يبحث عن نفسه في التفاصيل اليومية، مثل كوب قهوة يشرب وحيداً أو رسالة لم ترسل وأبواب تغلق من الداخل، ومع ذلك، تبقى اللغة هي الجسر، وتبقى الفكرة هي الروح، والمهم هو التعبير والإحساس، والصدق الداخلي، وقراءة الواقع، والاقتراب أكثر من الإنسان.





ويرى الشاعر والناقد الدكتور أنور الموسوي، أننا لو قمنا بمراجعة استقرائية لما كتب ويكتب خلال النصف الثاني من القرن الماضي والربع الأول من هذا القرن، لرأينا ثلاث سمات ومظاهر واضحة، هي: اتجاه الشعر نحو الشعرية البنيوية بدل الشكلية، إذ كانت قصيدة النثر ذات الجماليات الخاصة المتجاوزة للشكل، وكانت السردية التعبيرية تتجاوز الغنائية المعهودة في الشعر، واتجهت الرواية إلى أبعاد إنسانية بلمسة شعرية ورمزية واضحة، كما اتجهت الكتابة عموماً إلى النص المفتوح والنص العابر للنوع، إضافة إلى حضور البعد الفلسفي وحضور التعبيرية الوجودية وتنامي الرؤية الفردية والنظرة الخاصة للمؤلف تجاه الحياة، فلم تعد الكتابة الأدبية وصفاً عاديًّا للحياة، بل تعبير خاص وفردي، كميزة أبرز للكتابات المعاصرة.





أصل الفنون

ويعود الأديب مرسي البدوي إلى الجذور، مؤكدًا أنّ الشعر والمسرح في اعتبار الكثيرين هما أصل الفنون، وأنّ التاريخ الأدبي شهد تفاعلات غنية بين الفلسفة والخيال والنقد، داعياً الكتاب الجدد إلى قراءة التاريخ والفلسفة قراءة حقيقية وعميقة، حيث تختلط الآلام بالآمال والطموحات والانتصارات، لتكون النتيجة عملاً أدبياً يكتب له الخلود والبقاء في مكتبة الأدب.





الاهتمام بالهوية

تؤكد الأديبة سامية خليفة أن ما يجذب القارئ للرواية أو ديوان الشعر هو المزيج الرائع بين اللغة والفكرة، والفكرة لابد لها من التجدد مع العصر، فكانت الثيمات القديمة تدور في فلك الأسطورة والبطولة والخير والشر، ونرى الأدب المعاصر يتجه إلى الاهتمام بالهوية في خضم الحروب والأزمات، بالإضافة إلى تداعيات التكنولوجيا والعولمة والذكاء الاصطناعي، كما يظهر بوضوح اهتمام الكتاب بأدب الديستوبيا والفانتازيا والقضايا النفسية.





ويرى الكاتب الدكتور عبد الرزاق الدرباس، أنّه من الطبيعي أن تواكب الثيم والأفكار الأدبية العصر الحالي، ويجب على الأدباء تقديم مواضيع تواكب العصر وتتماس مع الحياة الاجتماعية والتقنية، وهذا ما يمكن لنا أن نطلق عليه سمة العصر الأدبي، مواكبة مستجداته.





ويرى الكاتب والروائي الدكتور شاكر نوري أنّ الذات المبدعة هي المحرّك الأساسي للعمل الأدبي، وهي لا تنفصل عما حولها كنسيج معقد من الظروف الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية، وينظر الدكتور نوري إلى كيمياء التعبير موضوعاً جديراً بالاهتمام، للارتقاء بالكتابة إلى آفاق إنسانية أكثر رحابة.