الإمارات.. عبقرية المكان والإنسان

أبوظبي (الاتحاد)



الإمارات بلدٌ ضاربٌ في جذوره وعراقة أرضه، وتصميم إنسانه، وقد وجد الباحثون والكتّاب في هذا البلد نموذجاً فريداً في قراءة الإنسان، وعبق الماضي، وقوة الحاضر، والمستقبل المضيء.

ويتناول كتاب «دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة في عبقرية المكان والإنسان»، الإنسان الإماراتي وهويته والقيم التي يتحلّى بها، ورؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وكذلك التطور الكبير والنموذجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المستقبل.

يربط الكتاب بين عبقرية المكان وعبقرية الإنسان، والنجاح الحضاري الكبير المبني على عمق الرؤية والسباق مع الزمن، لتحقيق أعلى المستويات والمؤشرات في الريادة والإبداع، وفي كلّ المجالات.

وفي الكتاب، حضرت البيئة الإماراتية المتنوعة، في الصحراء والبحر والجبال، وأسهمت في تفاعل الإنسان الإماراتي معها، واكتسابه صفاتها في الصبر والقوة والجلادة والتصميم والتكيّف، كصفات يدركها كلّ من تعامل مع الشعب الإماراتي المعتزّ دائماً بهويته وأصالته.

ويشير الكتاب إلى ذكريات اللؤلؤ والتجارة والانفتاح المبكر على ثقافات الشعوب وتراثهم، وهي مفردات نضجت كثيراً في رحاب الدولة واقتصادها المعرفي، ورؤيتها الاستثمارية، وكان لا بدّ لهذا التحول والتطور في بنيان الدولة من اتخاذ العلم وسيلةً لذلك، في النهضة التعليمية والثقافية، وحالة الوعي المميزة التي انعكست على كل مجالات الحياة.