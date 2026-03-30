«كلمات».. 1000 كتاب لترسيخ أدب الطفل العربي

الشارقة (الاتحاد)

تعمل «مجموعة كلمات» منذ تأسيسها في الشارقة عام 2007 على توسيع حضور أدب الطفل العربي في أسواق النشر والقراءة على مستوى العالم، حيث قادت جهوداً نوعية في تطوير صناعة نشر كتب الأطفال، وإيصال القصص العربية إلى قراء جُدد في لغات وأسواق متعددة، فقد أصدرت المجموعة أكثر من ألف عنوان، وبنت شبكة توزيع تضم أكثر من 130 موزعاً حول العالم.

وتعزّز سجل إنجازات المجموعة من خلال حضورها في أهم منصات صناعة النشر العالمية، وفي مقدمتها معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل، حيث حصدت دار «كلمات» جائزة أفضل ناشر لكتب الأطفال في آسيا، كما واصل هذا الحضور تحقيق إنجازات نوعية، فقد فاز كتاب «بيت الحكمة» للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجموعة، بجائزة «بولونيا راجازي» المرموقة في أدب الأطفال في فئة الكتب القصصية، ما يعكس قدرة المحتوى العربي على المنافسة في أبرز الجوائز العالمية المتخصّصة بأدب الطفل. ويقول أحمد العلي، المدير العام لمجموعة كلمات: «ننظر في (مجموعة كلمات) إلى أدب الطفل بوصفه استثماراً بعيد المدى في بناء الإنسان، حيث تتشكّل من خلاله البدايات الأولى للخيال، واللغة، والقدرة على فهم الذات والعالم. الكتاب الذي يصل إلى الطفل في سنواته المبكرة لا يقدّم له قصة فحسب، بل يسهم في تكوين حسه الجمالي، وتوسيع أفقه المعرفي، وترسيخ علاقته بالقراءة كفعل يومي مستمر».

ويضيف: «نعمل على تطوير محتوى أدبي يرتكز على الجودة الفكرية والفنية، ويعبّر عن بيئتنا الثقافية بعمق، مع الانفتاح على القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع القراء في مختلف أنحاء العالم. فالأدب العربي الموجّه للأطفال يحمل طاقات سردية وإنسانية قادرة على الإسهام في إثراء المشهد الأدبي العالمي، ليس من موقع التمثيل الثقافي فقط، بل من خلال تقديم تجارب أصيلة تضيف إلى هذا المشهد تنوعاً حقيقياً وتفاعلاً معرفياً يتجاوز حدود اللغة والجغرافيا».