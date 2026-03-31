بين النَّص والأداء: «قراءة الطاولة» في ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

الشارقة (الاتحاد)

استمرت أمس الأول، بمقر إقامة الضيوف، فعاليات ملتقى الشارقة الرابع عشر لأوائل المسرح العربي، الذي يُنظم بالتزامن مع الدورة (35) من أيام الشارقة المسرحية، حيث قدّم الفنان التونسي منير العرقي محاضرة بعنوان «قراءة الطاولة: من النَّص إلى الأداء»، مُسلّطاً الضوء على مفهوم «قراءة الطاولة» بوصفه المرحلة التأسيسية التي يجتمع فيها فريق العرض المسرحي لدراسة النص وتفكيك ملامحه العامة، وبناء العلاقات الأولى بين المخرج والممثلين. وهو ما يفتح أمام أعضاء الفريق أُفقاً أوسع لفهم آليات الانتقال من النص المكتوب إلى الأداء الحي، ويعزّز أدواتهم النقدية والعملية في التعامل مع النصوص المسرحية. واستهلّ العرقي محاضرته بالإشارة إلى أهمية التكوين المعرفي بوصفه أساساً لتطوير الفن المسرحي، بعيداً عن القوالب الجامدة أو طرق الحفظ والتلقين التقليدية. وأوضح أن الهدف من «قراءة الطاولة» هو البحث في أصول النص المسرحي واستخلاص أبعاده الإنسانية الكبرى، مع التركيز على فهم ماهية العمل المسرحي وجدواه، وما إذا كان هذا النشاط مجرد وظيفة إجرائية أم أداة تقنية للإبداع. وأشار العرقي إلى أن منهجه لا يقوم على إلقاء درس تلقيني، بل على الحوار والمناقشة التفاعلية مع المشاركين لإيجاد فهم مشترك للنص، ومناقشة مراحله المختلفة، بدءاً من القراءة الأولى، مروراً بالتحليل، وصولاً إلى التطبيق العملي، بما يعمّق إدراكهم للأبعاد الأدبية والإنسانية للعمل المسرحي. مراحل قراءة الطاولة وبيّن العرقي أن قراءة الطاولة تتضمن ثلاث مراحل رئيسة: القراءة الاستكشافية للتعرف على موضوع المسرحية وأحداثها، والقراءة التحليلية للغوص في النص وفكّ شفراته، والقراءة الإجرائية لتحويل الكلمات إلى أفعال على خشبة المسرح. وركّز على أن «قراءة الطاولة» هي بمثابة تدريب عملي على تمثُّل النص، وإدراك الفضاء الذي يتحرك فيه الممثلون، واستيعاب الفراغات التي يتركها النص لتملأها رؤى المخرج، بما يخلق تجربة مسرحية حية تدمج بين التحليل النظري والتطبيق الفني، وتمنح المشاركين القدرة على الانتقال من مجرد قراءة النص إلى الأداء المتكامل فوق الخشبة.