«السركال أفنيو» يفتح باب التقديم لمبادرة «مساحة حرّة»

دبي (الاتحاد)

أطلق السركال أفنيو مبادرة Blank Space «مساحة حرّة»، لدعم ما يصل إلى ثلاث مجموعات إبداعية تقيم وتعمل في الإمارات العربية المتحدة، بهدف فتح آفاق الحوار ومساحاتٍ جديدة للتعبير الإبداعي والتعاونات المشتركة.

في ظل المرحلة الراهنة وتحولاتها، توفّر المبادرة مساحة مؤقتة للممارسين الإبداعيين وتزودهم بموارد وفرصٍ للحضور في المشهد الثقافي والتفاعل مع جمهوره والعاملين فيه.

رسّخ السركال أفنيو نفسه كداعم للفنانين والعاملين في الحقل الثقافي، وحرص دوماً على توفير مساحات للفنانين في الأوقات العصيبة، ليواصلوا مشاريعهم دون انقطاع. ومن خلال «مساحة حرّة»، يستكمل السركال رسالته في دعم الفنانين الجدد في مجالات التصميم والحرف والموسيقى والفنون البصرية، وتعزيز المنظومة الإبداعية من الداخل.

وقالت بسمة البيطار، مديرة السركال أفنيو: «جاءت مساحة حرّة استجابةً لدعم المبدعين في الإمارات، حيث صُممت المبادرة لجمع المبدعين من شتى التخصصات، للعمل معاً والاستفادة من حاضنة إبداعية راسخة، بعيداً عن الأعباء المالية المرتبطة بتوفير مساحة خاصة».

وبالنسبة لطريقة التقديم، أوضحت البيطار: «تُقدَّم الطلبات للمشاركة في (مساحة حرة) قبل الموعد النهائي تاريخ 10 أبريل، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك عبر البريد الإلكتروني leasing@alserkal.online، وعنونة الرسالة بـ (Blank Space Proposal) مع اسم المجموعة الإبداعية»، لافتة: «يجب ألّا يتجاوز المقترح عرضاً تقديمياً من 10 شرائح، وينبغي أن يتضمن ما يلي: تفاصيل عن المجموعة وأعضائها وممارساتهم الإبداعية، وفكرة المشروع والأنشطة المعدَّة للتنفيذ، وأثر العمل المتوقع على المجتمع الإبداعي الأوسع، وتصوّراً لاستخدام المساحة (على أن تكون التعديلات على المساحة محدودة)، بالإضافة إلى خطة عمل مدتها أربعة أسابيع، وأخيراً برنامج موجّه للتفاعل مع الجمهور (عروض توضيحية، عروض أدائية أو سينمائية، تنظيم استوديو مفتوح)».

واختتمت البيطار: «بعد مراجعة فريق السركال أفنيو للمقترحات المقدّمة، سيمنح ما يصل إلى ثلاث مجموعات مختارة مساحة في السركال أفنيو لمدة أربعة أسابيع، بما يشمل الخدمات (المياه والكهرباء والإنترنت)، وتوفير المواد والمعدات المحددة في المقترح، والدعم ضمن مجاليْ التسويق والتواصل حسب الحاجة».

وللمزيد من المعلومات والتحديثات المتعلقة بـ «مساحة حرّة»، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني alserkal.online.

الجدير بالذكر، أن «السّركال أفنيو» هو عبارة عن حيّ نابض بالثَّقافة والفنون في منطقة القوز الصِّناعيَّة في دبي، أسَّسه راعي الثَّقافة والفنون، رجل الأعمال الإماراتي، عبد المنعم بن عيسى السّركال عام 2008. شُيِّدت رحابه برؤية ترنو إلى دعم الإنتاج الثَّقافي وتعزيز وجود مجتمع إبداعي دينامي.

أصبح الأفنيو اليوم موئلاً لأكثر من 90 مشروعاً إبداعياً إماراتيَّ النَّشأة والمنشأ، كما أصبح أحد أبرز وجهات الفن المعاصر في المنطقة.

يزخر الأفنيو بمعارض فنِّيَّة رائدة وفضاءات ديناميَّة مخصَّصة للعروض والإنتاجات السِّنيمائيَّة، والمسرحيَّة، والأدبيَّة، والموسيقيَّة، والتَّعليميَّة، والصِّحيَّة، فضلاً عمّا يتصل بثقافة الطَّعام وعوالمه. على مدار العام، يقدِّمُ الأفنيو تجارب ثقافيَّة غزيرة عبر برامج رحبة الآفاق، من فعاليَّات زائرة، ومشاريع فنِّيَّة خاصَّة، ومعارض، ومهرجانات.