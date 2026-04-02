التعليم والمعرفة

«زايد الوطني»: فعاليات ثقافية لذوي طيف التوحّد

تجربة متحفية تلبي احتياجات ذوي طيف التوحد (من المصدر)
3 ابريل 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

ينظّم متحف زايد الوطني عطلة نهاية أسبوع متكاملة لإحياء اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل، ويقدم برنامجاً شاملاً يتضمن سلسلة من الفعاليات المصممة لرفع مستوى الوعي بالتوحّد، وتسليط الضوء على القدرات الإبداعية والمواهب الاستثنائية للأفراد من ذوي طيف التوحّد، من خلال عروض موسيقية حيّة، وورش عمل تفاعلية، وبرنامج سينمائي متخصص، إضافة إلى جلسة حوارية ضمن «الملتقى» تتبعها مشاهدة فيلم «فتى الجبل».
ويشارك في البرنامج عدد من الفنانين والمبدعين، من بينهم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الإماراتي أحمد الهاشمي، والموسيقي المقيم في دولة الإمارات محمود حجازي، إلى جانب الفنان الإماراتي عبدالله لطفي، والفنانة نورة السركال، والدكتورة نجاة مكي، الذين يقودون تجارب إبداعية تعزّز التعبير الفني المشترك وتحتفي بالتنوع.
ويحتضن المتحف جلسة حوارية تجمع صنّاع فيلم «فتى الجبل» والمشاركين وعائلاتهم، تفتح المجال لتبادل الرؤى حول التجربة الإنسانية المرتبطة بالتوحّد، وتعزّز الحوار المجتمعي الهادف.
وتُتاح الفعاليات للجمهور بمختلف فئاته، بما يشمل العائلات وأصحاب الهمم والمختصين وأفراد المجتمع خلال الفترة من 2 ولغاية 5 أبريل، كما يواصل المتحف تقديم «صباح السكينة» في الأحد الأول من كل شهر، مع تمديد مدته إلى ساعتين، بما يوفّر تجربة متحفية هادئة بإضاءة منخفضة ومستويات صوت مخفّضة، تلبي احتياجات الزوار من ذوي طيف التوحّد أو ذوي الحساسية الحسية.
وتُقام الجلسة المقبلة يوم الأحد 5 أبريل من الساعة 9 إلى 11 صباحاً.
ويُعد متحف زايد الوطني أول مؤسسة ثقافية في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية»، مع توفير فريق عمل مدرّب لضمان تجربة زيارة داعمة ومريحة لجميع الزوّار.

آخر الأخبار
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
