«زايد الوطني»: فعاليات ثقافية لذوي طيف التوحّد

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم متحف زايد الوطني عطلة نهاية أسبوع متكاملة لإحياء اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل، ويقدم برنامجاً شاملاً يتضمن سلسلة من الفعاليات المصممة لرفع مستوى الوعي بالتوحّد، وتسليط الضوء على القدرات الإبداعية والمواهب الاستثنائية للأفراد من ذوي طيف التوحّد، من خلال عروض موسيقية حيّة، وورش عمل تفاعلية، وبرنامج سينمائي متخصص، إضافة إلى جلسة حوارية ضمن «الملتقى» تتبعها مشاهدة فيلم «فتى الجبل».

ويشارك في البرنامج عدد من الفنانين والمبدعين، من بينهم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الإماراتي أحمد الهاشمي، والموسيقي المقيم في دولة الإمارات محمود حجازي، إلى جانب الفنان الإماراتي عبدالله لطفي، والفنانة نورة السركال، والدكتورة نجاة مكي، الذين يقودون تجارب إبداعية تعزّز التعبير الفني المشترك وتحتفي بالتنوع.

ويحتضن المتحف جلسة حوارية تجمع صنّاع فيلم «فتى الجبل» والمشاركين وعائلاتهم، تفتح المجال لتبادل الرؤى حول التجربة الإنسانية المرتبطة بالتوحّد، وتعزّز الحوار المجتمعي الهادف.

وتُتاح الفعاليات للجمهور بمختلف فئاته، بما يشمل العائلات وأصحاب الهمم والمختصين وأفراد المجتمع خلال الفترة من 2 ولغاية 5 أبريل، كما يواصل المتحف تقديم «صباح السكينة» في الأحد الأول من كل شهر، مع تمديد مدته إلى ساعتين، بما يوفّر تجربة متحفية هادئة بإضاءة منخفضة ومستويات صوت مخفّضة، تلبي احتياجات الزوار من ذوي طيف التوحّد أو ذوي الحساسية الحسية.

وتُقام الجلسة المقبلة يوم الأحد 5 أبريل من الساعة 9 إلى 11 صباحاً.

ويُعد متحف زايد الوطني أول مؤسسة ثقافية في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية»، مع توفير فريق عمل مدرّب لضمان تجربة زيارة داعمة ومريحة لجميع الزوّار.