مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة: القراءة في أوقات التحديات أداة حيوية لفهم الواقع

العين (وام)

نظم «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة»، أمسية فكرية، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة المجلس، حول «هل تغيّر الأزمات ما نقرأ؟»، وذلك بحضور عضوات المجلس. واستعرضت الأمسية كيف تعيد الظروف العالمية المتسارعة صياغة علاقة الإنسان بالكتاب، وما إذا كانت القراءة في أوقات التحديات تتحول من ترف فكري إلى أداة حيوية لفك شفرات الواقع المعقد.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن المراجعة الدائمة للخيارات القرائية ضرورة تمليها الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن «شهر القراءة» هذا العام جاء وسط ضغوط وتحديات ألقت بظلالها على معدلات القراءة الطموحة، لكنها في الوقت ذاته فتحت آفاقاً جديدة للفهم، فالأزمات رغم قسوتها، تمنح القارئ فرصة ذهبية للغوص في التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفسر ما يدور حوله.

وقدمت الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه من اهتمام فائق بأمن الوطن، ووجهت تحية تقدير لجنود الوطن البواسل، مؤكدة أن هذا الشعور بالأمان هو الركيزة التي تمنح المجتمع القدرة على التفكير والإبداع والقراءة بوعي وهدوء.

وشددت، على أن بناء الرأي الشخصي الرصين في زمن كثرة الآراء يتطلب قراءة متعمقة تتجاوز حدود المقال الواحد لتشمل مصادر متعددة، وضربت مثالاً حيوياً بمضيق هرمز، موضحة كيف أن القراءة المتعمقة خلال الأزمات تكشف عن الأبعاد الاستراتيجية لهذا الممر المائي وتأثيره الجوهري على الاقتصاد العالمي، مما يعزز دور المعرفة في تشكيل فهم شامل للواقع المحيط.