رواد فضاء "أرتيميس 2" ينطلقون نحو القمر

أطلق رواد فضاء بعثة "أرتيميس 2" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية " ناسا" ، ليل الخميس ،محركات مركبتهم مغادرين المدار نحو القمر.





وجاء ما يسمى بـ "الدفع للانتقال نحو القمر" بعد نحو 25 ساعة من الإقلاع، ما وضع ثلاثة رواد فضاء أميركيين ورائداً كندياً على مسار يتيح لهم التحليق حول القمر في مطلع الأسبوع المقبل. وقد غادرت كبسولة "أوريون" مدار الأرض في التوقيت المحدد تماماً، متجهة نحو القمر. وأشارت "ناسا" إلى أن التقارير الأولية تؤكد أن العملية جرت بسلاسة.





وفي ​اليوم السادس من المهمة، من المتوقع أن يصل ⁠رواد الفضاء إلى مسافة تبلغ حوالي 252 ألف ميل من الأرض، وهي أبعد نقطة وصل إليها ​البشر على الإطلاق، حيث سيبدو الكوكب ⁠بحجم كرة السلة خلف الجانب المظلم من القمر.