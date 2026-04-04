الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

رواد الفضاء في مهمة القمر يرسلون صوراً للأرض

4 ابريل 2026 10:31

 أرسل رواد الفضاء الأربعة في مهمة "أرتميس 2" إلى القمر الصور الأولى للأرض، حيث قال رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فيكتور جلوفر من الكبسولة أوريون "أنت تبدين مذهلة. أنت تبدين جميلة".


ويعد جلوفر وزملاؤه الأميركيان كريستينا كوتش وريد وايزمان ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن أول بشر يسافرون إلى القمر منذ أكثر من 50 عاماً.

وانطلق رواد الفضاء الأربعة يوم الأربعاء الماضي على متن الكبسولة أوريون باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

أخبار ذات صلة
فريق "أرتيميس" يعتمد على حاسة البصر لدراسة القمر
طاقم "أرتيميس" يطل على جانب للقمر لم تره عين بشر

وبعد حوالي 24 ساعة، غادروا مدار الأرض باستخدام مناورة خاصة. وبعد مرور 24 ساعة أخرى تقريبا، أكملوا الآن نحو نصف الرحلة إلى القمر. وخلال هذا الوقت، كان رواد الفضاء يقومون بالعديد من الاختبارات العلمية والمهام التدريبية.

وسوف تشهد مهمة "أرتميس 2"، المقرر أن تستمر نحو 10 أيام، تحليق رواد الفضاء الأربعة حول القمر.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم السفر بعيداً عن الأرض أكثر من أي إنسان على الإطلاق.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
