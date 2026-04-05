منتخب أوروبا أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في القارة العجوز



معتز الشامي (أبوظبي)

اتضحت ملامح بطولة كأس العالم 2026، وباتت أسماء المنتخبات الـ 48 المشاركة في مونديال أميركا الشمالية معروفة، وستكون هذه البطولة الأضخم في التاريخ، حيث سيشهد مهرجان كرة القدم مشاركة 48 فريقاً، بعد أن كان يضم 32 فريقاً فقط، فما هي أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في قارة أوروبا.

يحرس مرمى المنتخب الأوروبي الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو)، الذي لن يشارك في كأس العالم هذا الصيف بعد خسارة إيطاليا في الملحق أمام البوسنة والهرسك.

ويتألف خط الدفاع من 4 لاعبين من 4 دول مختلفة، يلعب البرتغالي نونو مينديز (75 مليون يورو) في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الإسباني باو كوبارسي (80 مليون يورو) والفرنسي ويليام ساليبا (90 مليون يورو) في قلب الدفاع، والهولندي يوريان تيمبر(70 مليون يورو) في مركز الظهير الأيمن.

ويقود الإسباني بيدري (150 مليون يورو) ثلاثي خط الوسط، وأمام اللاعب الإسباني يقف الإنجليزي جود بيلينجهام (140 مليون يورو) والفرنسي مايكل أوليس (140 مليون يورو)، وعلى الجناح الأيمن، يتواجد أغلى لاعب في العالم، لامين يامال (200 مليون يورو)، وعلى الجناح الآخر الفرنسي كيليان مبابي (200 مليون يورو)، وفي قلب الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند (200 مليون يورو).

وتُعد إسبانيا وفرنسا أكثر الدول هيمنة على أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في القارة العجوز، حيث تمتلك كل منهما 3 لاعبين. وتبلغ قيمة التشكيلة 1.39 مليار يورو.

أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو)

الظهير الأيمن: يوريان تيمبر(70 مليون يورو)

الظهير الأيسر: نونو مينديز (75 مليون يورو)

قلب الدفاع: باو كوبارسي (80 مليون يورو)

قلب الدفاع: ويليام ساليبا (90 مليون يورو)

خط الوسط: بيدري (150 مليون يورو)

خط الوسط: جود بيلينجهام (140 مليون يورو)

خط الوسط: مايكل أوليس (140 مليون يورو)

جناح أيمن: لامين يامال (200 مليون يورو)

جناح أيسر: كيليان مبابي (200 مليون يورو)

مهاجم: إيرلينج هالاند (200 مليون يورو)