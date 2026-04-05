الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب أوروبا أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في القارة العجوز

5 ابريل 2026 17:30


معتز الشامي (أبوظبي)
اتضحت ملامح بطولة كأس العالم 2026، وباتت أسماء المنتخبات الـ 48 المشاركة في مونديال أميركا الشمالية معروفة، وستكون هذه البطولة الأضخم في التاريخ، حيث سيشهد مهرجان كرة القدم مشاركة 48 فريقاً، بعد أن كان يضم 32 فريقاً فقط، فما هي أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في قارة أوروبا.
يحرس مرمى المنتخب الأوروبي الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو)، الذي لن يشارك في كأس العالم هذا الصيف بعد خسارة إيطاليا في الملحق أمام البوسنة والهرسك. 
ويتألف خط الدفاع من 4 لاعبين من 4 دول مختلفة، يلعب البرتغالي نونو مينديز (75 مليون يورو) في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الإسباني باو كوبارسي (80 مليون يورو) والفرنسي ويليام ساليبا (90 مليون يورو) في قلب الدفاع، والهولندي يوريان تيمبر(70 مليون يورو) في مركز الظهير الأيمن.
ويقود الإسباني بيدري (150 مليون يورو) ثلاثي خط الوسط، وأمام اللاعب الإسباني يقف الإنجليزي جود بيلينجهام (140 مليون يورو) والفرنسي مايكل أوليس (140 مليون يورو)، وعلى الجناح الأيمن، يتواجد أغلى لاعب في العالم، لامين يامال (200 مليون يورو)، وعلى الجناح الآخر الفرنسي كيليان مبابي (200 مليون يورو)، وفي قلب الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند (200 مليون يورو). 
وتُعد إسبانيا وفرنسا أكثر الدول هيمنة على أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في القارة العجوز، حيث تمتلك كل منهما 3 لاعبين. وتبلغ قيمة التشكيلة 1.39 مليار يورو.

أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في أوروبا

أخبار ذات صلة
إيطاليا تبحث عن الخلاص والحل بيد مَن صنعوا المجد
كلينسمان يفتح النار: الكرة الإيطالية تفتقد الجراءة وتخشى «الشباب» !

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو)
الظهير الأيمن: يوريان تيمبر(70 مليون يورو)
الظهير الأيسر: نونو مينديز (75 مليون يورو)
قلب الدفاع: باو كوبارسي (80 مليون يورو) 
قلب الدفاع: ويليام ساليبا (90 مليون يورو)
خط الوسط: بيدري (150 مليون يورو)
خط الوسط: جود بيلينجهام (140 مليون يورو)
خط الوسط: مايكل أوليس (140 مليون يورو)
جناح أيمن: لامين يامال (200 مليون يورو)
جناح أيسر: كيليان مبابي (200 مليون يورو)
مهاجم: إيرلينج هالاند (200 مليون يورو)

آخر الأخبار
إعصار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتداد إعصار "فايانو" في فيجي والسلطات تحذر
اليوم 10:06
تعرَّف على كواليس منح «كاف» لقب أمم أفريقيا للمغرب
الرياضة
تعرَّف على كواليس منح «كاف» لقب أمم أفريقيا للمغرب
اليوم 10:00
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
