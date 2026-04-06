عدد اليوم
«الرافد» تُسلّط الضوء على الدور الحضاري لإمارة الشارقة

«الرافد» تُسلّط الضوء على الدور الحضاري لإمارة الشارقة
6 ابريل 2026 12:01

الشارقة (الاتحاد)
صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد (344) من مجلة الرافد لشهر أبريل 2026، ليوثّق حراكاً ثقافياً وتنموياً حافلاً، مسلّطاً الضوء على دور إمارة الشارقة الحضاري في مختلف الميادين. وتصدّرت صفحات العدد متابعات شاملة لأبرز الفعاليات والمبادرات التي ترسّخ مكانة الإمارة كمنارة للإبداع والمعرفة.
أفردت المجلة مساحة واسعة للشأن التعليمي، حيث غطّت تكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الحادية والثلاثين، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم تحت شعار «معاً نصنع الأثر».
وفي سياق التطور الأكاديمي واللغوي، استعرض العدد تفاصيل «مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للغة العربية»، الذي ناقش دمج الذكاء الاصطناعي في علوم اللغة، بمشاركة أبحاث من 28 دولة. كما ألقى العدد الضوء على اعتماد برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة الأميركية بالشارقة خلال اجتماع مجلس الأمناء برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، وتغطية للحفل السنوي لرابطة خريجي جامعة الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.
احتفى العدد بإنجاز نوعي جديد تمثّل في إدراج أربعة مواقع أثرية في إمارة الشارقة على قائمة الإيسيسكو للتراث الإسلامي، وهي: وادي الحلو، وموقع الفاية، ومنطقة النحوة، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، مما يعزّز الحضور الحضاري للإمارة عالمياً. كما تناول العدد انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 لأيام الشارقة التراثية، بمشاركة 27 دولة وحلول جمهورية البرتغال كضيف شرف.
بيئياً، غطّت المجلة افتتاح القمة البيئية الخامسة التي أقيمت تحت شعار «معاناة المياه»، والتي تربط بين الفنون البصرية وحماية البيئة المستدامة.
وأبرزت المجلة الدور الإنساني الفاعل للشارقة من خلال تغطية استقبال قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في لقاء أكد على الشراكة الإنسانية الممتدة. كما سلّطت الضوء على تأكيد سموّها بأن الاستثمار في الطفولة هو أساس المستقبل، وذلك خلال افتتاح التوسعة الجديدة لحضانة الحرس الأميري.
وكعادتها، خصصت «الرافد» صفحاتها الإبداعية لتجليات الشعر العربي، ناقلةً نبض «بيوت الشعر» وأنشطتها من مختلف الحواضر العربية؛ وشملت التغطيات ملتقى النقد الشعري في مراكش، وأمسيات في المفرق، وإبداعات تجمع بين الشعر والموسيقى في القيروان والأقصر، وتراتيل شعرية في نواكشوط، وتوقيع دواوين لشباب في تطوان.

