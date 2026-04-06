عدد جديد من مجلة المسرح

الشارقة (الاتحاد)

تضمّن العدد (79) من مجلة «المسرح»، التي تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من المراجعات والحوارات والمقالات والتقارير حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم.

في باب «مدخل»، نقرأ استطلاعاً حول حضور المسرح الإماراتي في مهرجانات «أبو الفنون» في منطقة الخليج، يشتمل على إفادات لعدد من الفنانين المحليين، كما يستعرض الباب تقريراً عن أبرز فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية» التي اختتمت أخيراً.

وفي «قراءات»، يكتب باسم صادق عن مسرحية «مرسل إلى» للمخرج المصري الشاب محمد فرج، بينما تناول كمال الشيحاوي مسرحية «باراديسكو» للمخرج اللبناني سامر حنا، وقرأ سامر محمد إسماعيل «منمنمات» للمخرجة السورية فرح الدبيات.

ونطالع في باب «حوار» مقابلة أجراها الحسام محيي الدين مع الفنانة اللبنانية ميراي بانوسيان، تحدثت خلالها عن بداياتها والأسباب التي دعتها إلى الانتساب إلى المجال المسرحي، وأبرز المؤثرات الاجتماعية والثقافية التي شكّلت شخصيتها، كما تطرّقت إلى تجارب مخرجين وممثلين لبنانيين رافقوا مسيرتها المسرحية التي استمرت لنحو أربعة عقود.

وفي «رؤى»، كتبت أم الزين بنشيخة عن «أحمد العربي في المسرح الغربي»، بينما كتب عبد الله زروال عن ضرورة الاشتغال على مشروع «معجم موسوعي للمسرح العربي».

أما في «أسفار»، فحكى يسري حسان رحلته إلى مدينة هانوفر في ألمانيا عام 2012، للمشاركة في اللقاء المسرحي العربي الأول الذي أقامه «مسرح البافليون». ونقرأ في «مطالعات» تحليلاً لمسرحية «مريض الوهم» بقلم موسى أبو رياش، وحوى «أفق» حواراً مع المخرجة والسينوغرافية السورية بيسان الشريف حول أحدث أعمالها.

ويرصد «رسائل» أبرز التظاهرات والعروض المسرحية التي نُظمت أخيراً في الشارقة والسويد وتونس.

وفي «متابعات»، نشرت المجلة حوارات قصيرة: مع الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، ومع المخرج الإماراتي حسن رجب حول أبرز عمل مسرحي أنجزه خلال مسيرته، والمخرج التونسي عاصم بالتوهامي حول عرضه الجديد «جرس»، والفنان الجزائري حكيم طرايدية حول مسرح الطفل. كما نشر الباب «رسالة اليوم العالمي للمسرح» التي كتبها وليم دافو وترجمتها لمياء شمت، و«البيان الأول» لتجربة «المسرح الكوانتي»، وهو المشروع النظري الذي أطلقه المسرحي المغربي فهد كغاط، ويسعى من خلاله إلى استثمار فيزياء الكم في المسرح.