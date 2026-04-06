«كتاب» تتناول توثيق عملات عربية إسلامية

الشارقة (الاتحاد)



تناولت مجلة «كتاب» في عددها الجديد لشهر أبريل، في افتتاحية العدد وفي تقرير صحفي، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتوثيق ودراسة مجموعة نادرة من المسكوكات تضم 1103 قطع من العملات العربية الإسلامية محفوظة في متحف قلعة سفورزيسكو في مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكرت المجلة التي نشرت على غلافها صورة لدينار عربي إسلامي من الذهب، أنّ هذه المبادرة تأتي بدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع المعهد الثقافي العربي في جامعة القلب المقدّس الكاثوليكية في ميلانو.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «التاريخ المسكوك»، قال فيه إن المسكوكات تمثّل «مصدراً أساسياً لتأريخ الزمن العربي الإسلامي في أوج ازدهاره، وفي عز تأثيره الممتد، وفي التعبير الفصيح عن الهوية واستقلالية الأمّة».

وأوضح، أنّ من بين القطع النقدية دينار عربي يعود إلى العام الهجري الـ77، الذي يوافق العام الميلادي 696، يؤرّخ لبداية سكّ أول عملة عربية خالصة ومستقلة، على يد الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان، مشيراً إلى أنّ المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على إرث الحضارة العربية ودورها وأثرها وإسهاماتها في تاريخ البشرية.