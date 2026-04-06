«العربية للمسرح»: إطلاق جائزة التميز المسرحي للشباب

أعلنت الهيئة العربية للمسرح إطلاق النسخة الأولى من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب، استجابة لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتكليف الهيئة العربية للمسرح إطلاق جائزة للمتميزين من الشباب المسرحي العربي.

وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للجائزة: تعزز المكرمة السامية حرصنا في الهيئة العربية للمسرح وإيماننا بأهمية دور الشباب في صياغة الحاضر والمستقبل المسرحي، وقدرة الشباب على التغيير والتطوير، ولنجعل من هذه الجائزة أملاً وعملاً، لتكون جائزة سنوية باسم «جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب». مشيراً إلى تحديد الفئة العمرية للمشاركين في الجائزة من 30 إلى 40 سنة.

وحددت الهيئة جوائز النسخة الأولى لثلاثة مجالات إبداعية هي: التأليف، الإخراج، والأداء التمثيلي، حيث تم فتح باب التقديم والترشح من قبل المبدعين الشباب حتى يوم 6 أغسطس 2026، وستشكّل الهيئة لجنة تحكيم، تختار فائزاً في كل مجال من تلك المجالات، بناءً على معايير الترشح للجائزة التي تمثلت في تميز المترشح وفرادته في المجال المرشح له، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في 6 نوفمبر من عام 2026، وسيتم تسليم التكريم في إطار فعاليات الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي 16 يناير 2027.