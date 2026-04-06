«جناح الإمارات» يكشف عن معرض «وشوشة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل معرضه في مايو المقبل، بعنوان «وشوشة»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون 2026 في بينالي البندقية. يتولى التقييم الفني للمعرض بانة قَطّان، القيّمة الفنية ومساعدة رئيس قسم المعارض في مشروع متحف غوغنهايم أبوظبي، مع القيّمة الفنية المساعدة تالا نصّار.

يجمع المعرض أعمال ستة فنانين بارزين هم: آلاء إدريس وميس البيك وجواد المالحي وفرح القاسمي ولمياء قرقاش وتاوس ماخاتشيفا، حيث تستكشف أعمالهم الفنية الفضاءات الصوتية المعاصرة في دولة الإمارات وقدرتها على صون آثار الذاكرة، ورصد التحولات السريعة وحركات الهجرة والترحال والارتباط الوثيق بالأرض. توحي كلمة «وشوشة»، بوصفها محاكاة صوتية، بصوتٍ يقع على عتبة السمع. وهي بمثابة نقطة انطلاق لاستكشاف مواضيع الحركة والتكنولوجيا والتاريخ الشفوي والعلاقة بين اللغة والجسد والهوية. وتعكس هذه المواضيع الظروف المعيشية للعديد ممن يُشكّلون ويتأثرون بالمشهد الثقافي لدولة الإمارات. لطالما مثّل الصوت منصةً للتعبير الجماعي عن الذات، من رواية القصص الشفوية وحلقات الشعر إلى جهود البث المحلية. يضع معرض «وشوشة» الممارسات الفنية المعاصرة ضمن هذا السياق الممتد من النقل والتبادل.

تكشف هذه المحطات التاريخية دور دولة الإمارات كمساحة تشكّلت بفعل التنقل والتواصل وأشكال الاستماع المتعددة عبر البر والبحر وليس كمنظور ثقافي ثابت. ومن خلال مقارنة ممارسات الصوت الجماعية المبكرة بثقافات الاستماع المعاصرة التي تتوسطها التكنولوجيا، يتأمل المعرض في تأثير التحولات في البنية التحتية في دولة الإمارات، سواءً كانت معمارية أو تكنولوجية أو اجتماعية، لطرق سماع المجتمعات والاستماع لها.

يستجيب تصميم معرض «وشوشة» في جناح الإمارات الوطني، الذي صمّمه مكتب بورو كوراي دومان (B–KD) للهندسة المعمارية، مباشرة للبصمة الصوتية الناشئة عن مادية المبنى وعماراته. ويُنظَّم المعرض عبر تسلسل من الحجرات، يقود الزوّار من مناطق الإصغاء القريب إلى فضاءات يغمرها الضجيج وتداخل الطبقات الصوتية.

بالتزامن مع المعرض، سيصدر الجناح الوطني منشوراً يضم مجموعة من المقالات والمحادثات التي تتناول الصوت من منظور تاريخي وشخصي ونظري.

يعمل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على إشراك المجتمعات المحلية في الدولة لدعم نمو القطاعات الثقافية والإبداعية، وذلك من خلال برامج عامة وفرص مهنية متخصصة. ويواصل الجناح التزامه بـ «برنامج التدريب في البندقية»، الذي يدخل الآن عامه الخامس عشر، حيث تخرج فيه أكثر من 300 متدرب حتى الآن.





وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «شكَّل الجناح الوطني لدولة الإمارات منذ تأسيسه ومن خلال المشاركة في «بينالي البندقية» منصةً لاحتضان المواهب المبدعة في الدولة، والاحتفاء بها وتقديمها للعالم أجمع، واليوم يواصل الجناح عاماً تلو الآخر ترسيخ دوره المحوري في منظومتنا الثقافية، وتعزيز مكانته وحضوره على المستوى المحلي، ونحن حريصون على دعم الجناح لتحقيق أهدافه كمنصة ثقافية حيوية تبرز دور دولة الإمارات في إثراء الحوار العالمي حول الفن والتصميم والفن المعماري».

من جانبها قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات التزامه بدعم البحث الفني الذي يعكس تنوع وتعقيد واقعنا المعاصر. يجمع هذا المشروع بين البحث والممارسة والحوار العام، ليخلق مساحة للتأمل والتبادل وطرح رؤى جديدة. ويشرّفنا أن نشارك في بينالي الفنون 2026 بمعرض يقدّم إضافة نوعية للنقاشات العالمية، مع حفاظه على ارتباط عميق بالسياقات الثقافية التي انطلق منها».





وعلّقت بانة قَطّان، القيّمة الفنية للمعرض: «معرض «وشوشة» هو تجربة يقودها الفنانون المشاركون، إذ يقدم كلٌّ منهم مقاربة فريدة وذات قيمة لعنوان المعرض ومواضيعه. يشرّفني العمل مع هذه المجموعة التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من المشهد الفني في دولة الإمارات، ومع الجناح الوطني في هذه المناسبة. تقدم الأبحاث التي حفّزها المعرض، والتي يستفيض المنشور المرافق في استكشافها، رؤى متعددة حول الطبيعة العابرة وغموض التواريخ غير الملموسة».



قصص تراثنا

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «يلتزم الجناح الوطني لدولة الإمارات بمشاركة قصص تراثنا والاحتفاء بها عبر أسمى صور التعبير الفني. يجمع هذا المعرض الجماعي فنانين من أجيال مختلفة، ونحن فخورون برؤية النسيج الثقافي الغني للدولة ينعكس في ثنايا هذا المعرض. تُجسّد هذه الدورة من الجناح، إلى جانب الرؤية التقييمية لبانة قطّان، ونخبة الفنانين المشاركين فيها، نجاح التزامنا المستمر برعاية النمو الفني وتعزيز سبل التعاون. ويزيدني فخراً أن اثنتين من هؤلاء الفنانات كنّ من خريجات برنامج التدريب في الجناح في دوراته السابقة».



الافتتاح

سيقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات معرضه المشارك في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، ابتداءً من يوم السبت 9 مايو وحتى الأحد 22 نوفمبر 2026 (مع افتتاح تمهيدي أيام 6 و7 و8 مايو). تُمثّل مشاركة عام 2026 المعرض الخامس عشر لدولة الإمارات في المعارض الدولية للفنون والعمارة في بينالي البندقية، والمشاركة التاسعة لها في المعرض الدولي للفنون.