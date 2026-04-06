أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني يُحيي اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد

جانب من البرنامج في متحف زايد الوطني (من المصدر)
6 ابريل 2026 22:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها

أحيا متحف زايد الوطني اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، من خلال برنامج امتد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد استضاف المتحف طوال هذه الفترة عروضاً حية وورش عمل إبداعية، وعروضاً سينمائية وجلسة حوارية ضمن ملتقى، بمشاركة مواهب وأفراد من المجتمع من ذوي التوحّد.
كما تضمّن البرنامج صباح السكينة، وهو تجربة هادئة ومراعية للحواس استمرت لمدة ساعتين، خُصصت للزوار من ذوي الحساسية الحسية.
ويجسّد هذا البرنامج قيم المتحف في الشمولية والمسؤولية المشتركة، ويؤكد التزامه بتعزيز إمكانية الوصول، بما يضمن بقاءه مساحة يشعر فيها جميع الزوّار بالترحيب والانتماء.

شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
