المنطقة الثقافية في السعديات تطلق «بطاقة المتاحف» لاستكشاف 3 متاحف عالمية

متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي
7 ابريل 2026 15:03

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت المنطقة الثقافية في السعديات «بطاقة المتاحف»، وهي تذكرة جديدة مرنة تتيح للزوار فرصة استكشاف متاحفها الثلاثة معاً، تشمل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف زايد الوطني. يبدأ سعر بطاقة المتاحف من 120 درهماً، تتيح زيارة متحفين اثنين، مع خيار زيارة المتاحف الثلاثة مقابل 170 درهماً، وكلتا التذكرتين صالحتان للاستخدام لمدة 30 يوماً من تاريخ دخول أولى المتاحف، بما يوفر مزيداً من المرونة للزوار.
كما تتيح البطاقة الدخول المجاني للأطفال دون سن 18 عاماً، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات الراغبة في قضاء يوم أو عطلة نهاية أسبوع تحتفي بالثقافة.  وتتوفر البطاقة للشراء عبر الإنترنت، وفي الأكشاك المخصصة الموجودة في متاحف المنطقة الثقافية في السعديات. تُمثّل بطاقة المتاحف المرة الأولى التي تُجمع فيها هذه المؤسسات الثلاث ضمن عرض موحّد، في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة الثقافية في السعديات باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.
يجمع متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في العالم العربي، بين الأعمال الفنية والقطع الأثرية من مختلف الحضارات وعبر العصور، مسلّطاً الضوء على الروابط بين الثقافات من العصور القديمة وحتى العصر الحديث، فيما يأخذ متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي زوّاره في رحلة تمتد عبر 13.8 مليار سنة، من نشأة الكون إلى تنوّع أشكال الحياة على كوكب الأرض، مع تركيز خاص على تاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية. أما متحف زايد الوطني، فيروي قصة دولة الإمارات وشعبها، بدءاً من أقدم المستوطنات البشرية في شبه الجزيرة العربية، وصولاً إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والإرث المستمر للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتتميز المتاحف الثلاثة بمواقعها المتقاربة، في جزيرة السعديات، إذ تشكّل معاً منظومة ثقافية متكاملة على واحدة من أجمل الواجهات البحرية في أبوظبي، وأكثرها تميزاً من الناحية المعمارية.
تُمثّل بطاقة المتاحف خياراً مثالياً للمقيمين والزوّار الراغبين في استكشاف أكثر من متحف خلال زيارة واحدة أو على مدار عدة أسابيع، في تجربة ثقافية سهلة وميسّرة. بطاقة المتاحف متاحة الآن عبر https://visitabudhabi.ae/ar/things-to-do/culture/landmarks-and-architecture/saadiyat-cultural-district
 

أخبار ذات صلة
متحف زايد الوطني يُحيي اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد
مثقفون وأدباء: الثقافة خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
الدخان يتصاعد بعد هجوم على محطة لضخ النفط في روسيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن استهداف محطة نفط روسية
اليوم 19:34
