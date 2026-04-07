«السوربون أبوظبي» تُطلق مسابقة «20 عاماً، 20 رؤية» للأفلام القصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن إطلاق مسابقة وطنية للأفلام القصيرة تدعو الطلاب من مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى وضع تصوراتهم حول دور الذكاء الاصطناعي في رسم الملامح المستقبلية للجامعة، وتأثيره على طلابها والمجتمع بشكل عام، خلال العشرين عاماً القادمة.وفي ظل التعلّم الإلكتروني، توفّر هذه المبادرة منصة تفاعلية تمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم الإبداعية والرقمية ومهارة التفكير النقدي، مع مواصلة مسيرتهم التعليمية عن بُعد.

وتحمل المبادرة عنوان «20 عاماً، 20 رؤية: وضع تصور لجامعة السوربون أبوظبي خلال العشرين عاماً القادمة في ظل الذكاء الاصطناعي»، وتأتي في إطار فعاليات عام الذكاء الاصطناعي 2026 واحتفالات الجامعة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها.

وتستقبل المسابقة مشاركات طلاب المرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر، وطلبة مرحلة البكالوريوس من مختلف التخصصات، وتدعو المشاركين إلى إنتاج أفلام أصلية بمدة 3 دقائق لتسليط الضوء على مسيرة الجامعة وتأثيرها ومستقبلها في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتدعو المسابقة الطلاب إلى التعبير عن رؤيتهم حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة الجامعة، وإبراز مسيرة تطور الجامعة ومستقبلها في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الأساليب الجديدة في التعلُّم والبحث ووصولاً إلى المسارات المهنية والمجتمعات التي يسهم الجيل القادم من الخريجين في رسم ملامحها. وتتوجّه هذه المسابقة بشكل خاص للطلاب في تخصصات الإعلام والتصميم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية، إذ تشجع على تبنِّي وجهات نظر متنوعة وإبداع قصص مبتكرة.

وتنسجم المبادرة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الارتقاء بمستويات الابتكار والقطاعات القائمة على المعرفة. وتسعى الجامعة من خلال هذه المسابقة وبرامج عام الذكاء الاصطناعي 2026 إلى مواصلة دعم الأولويات الوطنية من خلال تزويد الطلاب بمهارات التفكير النقدي، وتعزيز الثقة بقدراتهم الإبداعية، والارتقاء بمستوى الوعي التكنولوجي والأخلاقي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «تعمل جامعة السوربون أبوظبي في إطار عام الذكاء الاصطناعي 2026 على تعزيز جهود دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التعليم والأبحاث والتخصصات الإبداعية. وتسهم مسابقة «20 عاماً، 20 رؤية» في تشجيع الطلاب على وضع تصوراتهم حول مسيرة تطور الجامعة ومستقبلها في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة الأبعاد الأخلاقية والثقافية والمجتمعية للتقنيات الجديدة. كما تؤكد هذه المبادرة على أهمية دورنا في دعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل مبتكر وقائم على المعرفة، وتعكس التزامنا المستمر بتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم بطريقة هادفة وإبداعية».

ومن جانبه، قال الدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي: «نحرص في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي على تطوير البحث والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي بما يشمل مختلف التخصصات، وتعزيز التعاون بين الطلاب والفرق الأكاديمية وشركاء القطاع.

وندعو الطلاب من خلال هذه المسابقة إلى وضع تصوراتهم حول المستقبل، كما نوفر لهم فرصاً استثنائية للانضمام إلى المركز، حيث يحظى الفائزون المختارون بفرصة اكتساب خبرة عملية في أبحاث الذكاء الاصطناعي الجارية، والمساهمة في مشاريع تربط الابتكار بالتحديات الواقعية».

وتتخطى المبادرة مفهوم المسابقات التقليدية، حيث توفر للطلاب إمكانية المشاركة في مشروع معتمد من لجنة تحكيم، يمكن أن يمثّل ركيزة انطلاق إبداعية وأكاديمية لهم. ويحظى المشاركون بفرص للظهور من خلال عرض أفلامهم، بالإضافة إلى حضور فعاليات حصرية في الحرم الجامعي. ويحصل الفائزون على شهادات رسمية، وفرص للتدريب في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، إلى جانب المشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وفرصة لعرض أفلامهم القصيرة على الموقع الإلكتروني للجامعة لعدة أشهر.

والمسابقة متاحة حالياً أمام الجمهور، على أن يستمر التسجيل واستقبال المشاركات حتى 8 يونيو 2026. وتُجرى عملية التقييم خلال الفترة من 9 إلى 15 يونيو 2026، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في 16 يونيو 2026.

ويتوجب على المشاركين تسليم أفلامهم من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة، مرفقةً بنموذج إلكتروني مختصر يقدّم شرحاً حول الفكرة ومراحل العملية الإبداعية. وسيتم عرض الأعمال المختارة خلال حفل توزيع الجوائز الرسمي الذي يُقام في 28 أكتوبر 2026، ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها.

ويمكن للمبدعين المشاركين استخدام التصوير الحي والرسوم المتحركة والجرافيكية والمواد الأرشيفية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتجسيد أفكارهم. وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متعددة التخصصات تضم نخبة من القادة الأكاديميين رفيعي المستوى، والمتخصصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والعلوم، والخبراء في مجال العلوم الإنسانية، وكوادر متخصصة في التواصل الإبداعي من جامعة السوربون أبوظبي.

وتشمل معايير تقييم الأفلام المتأهلة كلاً من أصالة الفكرة والرؤية المستقبلية المبتكرة وقوة السرد والتأثير العاطفي والجودة التقنية والتنفيذ الفني والدمج المدروس لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى انسجامها مع القيم الأساسية للجامعة والمتمثلة في التعددية الثقافية والمعايير الأخلاقية والتفكير النقدي ومواكبة المستقبل.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من الدكتورة أود سولفيج إبستين، نائب مدير الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية، والدكتورة روز ماري- فيري، أستاذة مشاركة ورئيسة قسم الآثار وتاريخ الفن، والدكتور صامويل فرانكلين فينغ، أستاذ مشارك في قسم العلوم والهندسة، والدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، والدكتورة جوليا دي ماسي، أستاذة مشاركة في الرياضيات (قسم العلوم والهندسة)، وعضو في مركز الذكاء الاصطناعي، ومتخصصة في روبوتات الذكاء الاصطناعي للعلوم البحرية، وإميلي كروك، أستاذة محاضرة في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، ومتخصصة في صناعة وإخراج الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي مع خبرة في صناعة الأفلام الكلاسيكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومارينا روسي، المسؤول الإبداعي في جامعة السوربون أبوظبي، وتوليب الحرفوش، اختصاصية أولى في العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى المرئي.

ومع إطلاقها لمبادرة «20 عاماً، 20 رؤية»، تدعو جامعة السوربون أبوظبي الطلاب من مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في هذا التحدي الإبداعي المبتكر وتقديم أفكارهم حول دور الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح الجيل القادم. للتسجيل والحصول على إرشادات التقديم كاملة، يُرجى زيارة الرابط: https://shorturl.at/fmOFq