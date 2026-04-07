الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية يفتح باب التسجيل في ورشة «الكتابة لليافعين»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
7 ابريل 2026 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، عن فتح باب التسجيل في «ورشة الكتابة لليافعين» ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»، الموجه لدعم الكُتّاب الإماراتيين، وصقل قدراتهم الكتابية، وتشجيعهم على تقديم أعمال أدبية مرموقة. التسجيل مفتوح لغاية 14 أبريل الجاري.
ويستمر برنامج الورشة الافتراضية، التي تشرف عليها الكاتبة هدى الشوا، من 18 إلى 24 أبريل الجاري، وتهدف الورشة إلى تحسين القدرات الكتابية لدى المشاركين فيها ضمن مختبر إبداعي، ما يعكس جهود المركز الداعمة لحركة الإبداع والتأليف، ضمن رؤية أبوظبي للثقافة والهوية، وإسهاماً في النهوض باللغة العربية، والاهتمام بتعلمها وإثرائها.
وتقدم «ورشة الكتابة لليافعين» معلومات مكثّفة للمشاركين، تتناول معايير كتابة أي عمل إبداعي، وتتضمن الاختيارات الفنية الواعية والمناسبة في الكتابة القصصية من موضوع، وأفكار، وعنوان، وإطار زمني، ورسم الشخصيات، ومتن القصة، وحبكة، وخاتمة مهمة تستقر في ذهن القارئ.
وتستعرض الورشة الممارسات الفُضلى والتطبيقات العملية في كتابة رواية اليافعين، كالتنقل الرشيق بين الحوار والسرد، واختيار الأفعال الحركيّة، وسبك اللغة، وتوظيف الحواس لبناء عالم قصصي جاذب للفئة العمرية الشبابية، وصولاً إلى النهاية المؤثرة في المخيلة.
ويستقبل المركز طلبات التسجيل في الورشة، ويشترط أن يكون المتقدم من المواهب والكتّاب الإماراتيين الجادين من الفئة العمرية 18 عاماً وأكثر، وأن يلتزم بحضور ورشات العمل كاملة، ويتبع توجيهات المشرف على الورشة.
وسيتم اختيار المشاركين في ورش العمل على أساس جودة مسودة عمل أدبي وفقاً لما تراه لجنة تحكيم مستقلة.
ويتلقى المشاركون المقبولون في البرنامج خطاباً جوابياً عبر البريد الإلكتروني، فيما تقتصر المشاركات الأدبية في البرنامج على النصوص المكتوبة باللغة العربية فقط، ويُنشر النص النهائي - بعد خضوعه لتقييم لجنة تحكيم مستقلة - عن طريق مركز أبوظبي للغة العربية، بموجب عقد يضمن حقوق الأطراف كافة.

أبوظبي
الكتابة الإبداعية
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
هدى الشوا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©