«اللوفر أبوظبي»: فتح باب المشاركة في «فن الحين» و«جائزة ريتشارد ميل»

أعلن متحف اللوفر أبوظبي فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته للفن المعاصر معرض «فنّ الحين 2026»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وتوسيع نطاق المشاركة فيهما ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعا المتحف الفنّانين إلى تقديم عروض مشروعات لمعرض «فنّ الحين 2026» تتمحور حول موضوع «الروافد»، الذي يستكشف كيف يتشكّل العالم المعاصر عبر التفاعل بين التاريخ، والثقافات، والبيئات، وكيف تنشأ حالة التبادل الثقافي لتُسهم في إنشاء مساحات للتبادل، والتفاعل، والاندماج، والتحوّل.

وسيعمل الفنانون على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة مخصّصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبّة اللوفر أبوظبي الأيقونية.

وأوضح المتحف أن باب تقديم عروض المشروعات مفتوح حتى 31 مايو 2026، وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تقييم العروض واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة، تمهيداً لتكليف الفنانين بتنفيذها وعرضها في معرض «فن الحين» في نوفمبر المقبل.

وسيحصل أحد الفنانين المرشحين على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، وسيُعلن عن الفائز بالجائزة في ديسمبر المقبل.