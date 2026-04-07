الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«اللوفر أبوظبي»: فتح باب المشاركة في «فن الحين» و«جائزة ريتشارد ميل»

«اللوفر أبوظبي» يفتح باب المشاركة في «فنّ الحين 2026» وجائزة ريتشارد ميل للفنون (أرشيفية)
8 ابريل 2026 02:17

أبوظبي (وام)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته للفن المعاصر معرض «فنّ الحين 2026»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وتوسيع نطاق المشاركة فيهما ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودعا المتحف الفنّانين إلى تقديم عروض مشروعات لمعرض «فنّ الحين 2026» تتمحور حول موضوع «الروافد»، الذي يستكشف كيف يتشكّل العالم المعاصر عبر التفاعل بين التاريخ، والثقافات، والبيئات، وكيف تنشأ حالة التبادل الثقافي لتُسهم في إنشاء مساحات للتبادل، والتفاعل، والاندماج، والتحوّل.
وسيعمل الفنانون على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة مخصّصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبّة اللوفر أبوظبي الأيقونية.
وأوضح المتحف أن باب تقديم عروض المشروعات مفتوح حتى 31 مايو 2026، وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تقييم العروض واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة، تمهيداً لتكليف الفنانين بتنفيذها وعرضها في معرض «فن الحين» في نوفمبر المقبل.
وسيحصل أحد الفنانين المرشحين على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، وسيُعلن عن الفائز بالجائزة في ديسمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «الوطنية لتنمية الطفولة» تحتفي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من طلابها
صندوق أبوظبي للتنمية يرسخ التميز الصحي عالمياً
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين
اليوم 03:07
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: 47 عاماً من الابتزاز الإيراني ستنتهي أخيراً
اليوم 02:25
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دول المجلس قادرة على تجاوز  الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار
اليوم 02:25
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى من غزة
اليوم 02:25
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية بالسودان
اليوم 02:25
