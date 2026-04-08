جمال سند السويدي: ترسيخ الفكر الإنساني وتعزيز الحوار الحضاري

روما (وام)



شهدت جامعة كاتوليكا الإيطالية، أمس، حفل توقيع كتابَيْ «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، و«وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالمٍ خالٍ من الصراعات»، لمؤلفهما معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بحضور عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روما، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة. جاءت الفعالية في إطار الحراك الثقافي والمعرفي الذي يعزز جسور التواصل الحضاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

وأعرب معالي الدكتور جمال سند السويدي عن بالغ شكره وتقديره لإدارة جامعة كاتوليكا ومنظمي الفعالية على حسن التنظيم وكرم الاستقبال، مشيداً بالدور المعرفي الذي تضطلع به الجامعة في ترسيخ الفكر الإنساني وتعزيز الحوار الحضاري. وأكد معاليه أن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يمثل خلاصة تجربة فكرية وبحثية عميقة، انطلقت من دافع وطني خالص يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودوره المحوري في تحقيق النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياه بأنه الأهم في مسيرته الفكرية والبحثية، وأحد أبرز الإسهامات في الأدبيات الإنسانية المعاصرة. وأوضح السويدي أن الكتاب يوثّق مسيرة العمل الوطني لصاحب السمو رئيس الدولة، منذ بداياته في القوات المسلحة، وصولاً إلى قيادته لمسيرة التطوير الشامل، مسلطاً الضوء على منظومة القيم الإنسانية التي يتبناها سموه، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش.



تعايش سلمي

أشار معاليه إلى أن كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالمٍ خالٍ من الصراعات» يقدم تأصيلاً فكرياً لمفهوم التعايش السلمي في الإسلام، ويستعرض التجربة الإماراتية الرائدة في ترسيخ قيم التسامح والتقارب بين الشعوب والأديان، مؤكداً أن الكتاب يتناول الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.