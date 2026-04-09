الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
جولة في تاريخ الدولة بقيادة خبير التجربة المتحفية من كبار المواطنين

9 ابريل 2026 16:42

أبوظبي (الاتحاد)
شارك الزوار في جولة عبر تاريخ دولة الإمارات في متحف زايد الوطني، والتي يقودها النوخذة صالح أحمد حنبلوه الشحي، وهو خبير التجربة المتحفية من كبار المواطنين من رأس الخيمة.

أخبار ذات صلة
المنطقة الثقافية في السعديات تطلق «بطاقة المتاحف» لاستكشاف 3 متاحف عالمية
متحف زايد الوطني يُحيي اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد
  • النوخذة صالح الشحي
وتجسد هذه التجربة، القائمة على السرد القصصي، قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتُبرز غنى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسليط الضوء على المجتمعات الساحلية التي تشكّلت ملامحها عبر الغوص لاستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، إلى جانب استكشاف الهوية الإماراتية من خلال أنماط الحياة التقليدية والعادات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية.
تُعقد الجولة وتستمر حتى ديسمبر 2026، في صالتي عرض في سواحلنا ومن جذورنا، حيث تستقبل كل جلسة ما يصل إلى 20 زائراً في كل جولة.

آخر الأخبار
تصاعد الدخان إثر غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
باكستان تدين "العدوان" الإسرائيلي على لبنان
اليوم 18:24
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
الرياضة
الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»
اليوم 18:15
غلاف رواية «أغالب مجرى النهر»
التعليم والمعرفة
رواية «أغالب مجرى النهر» تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
اليوم 18:08
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية
اليوم 18:00
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة
اليوم 17:55
