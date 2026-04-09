جولة في تاريخ الدولة بقيادة خبير التجربة المتحفية من كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الزوار في جولة عبر تاريخ دولة الإمارات في متحف زايد الوطني، والتي يقودها النوخذة صالح أحمد حنبلوه الشحي، وهو خبير التجربة المتحفية من كبار المواطنين من رأس الخيمة.

وتجسد هذه التجربة، القائمة على السرد القصصي، قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتُبرز غنى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسليط الضوء على المجتمعات الساحلية التي تشكّلت ملامحها عبر الغوص لاستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، إلى جانب استكشاف الهوية الإماراتية من خلال أنماط الحياة التقليدية والعادات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية.

تُعقد الجولة وتستمر حتى ديسمبر 2026، في صالتي عرض في سواحلنا ومن جذورنا، حيث تستقبل كل جلسة ما يصل إلى 20 زائراً في كل جولة.