مركز دبي المالي العالمي يمدد الموعد النهائي لاستقبال مشاركات الفنانين في «ليالي الفن» حتى 15 أبريل

9 ابريل 2026 19:27

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تمديد الموعد النهائي للمشاركة في النسخة الحادية والعشرين من الفعالية المميزة أمسيات «ليالي الفن»، حيث أصبح بإمكان الفنانين الصاعدين والناشئين تقديم ملفاتهم حتى يوم الأربعاء 15 أبريل 2026.
يمنح هذا التمديد فرصة أوسع للمواهب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة، والتواصل، واستلهام الإبداع ضمن واحدة من أبرز المنصّات الثقافية في دبي.

تُقام النسخة الحادية والعشرون من أمسيات «ليالي الفن» في «جيت فيليج» خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل 2026، بتنظيم مشترك مع «أوبرا غاليري»؛ وتتضمن الفعالية عروضاً فنية مميزة، من بينها أعمال نحتية خاصة بالتعاون مع «أوبرا غاليري» ودار «كريستيز»، مما يضفي على الحدث بعداً فنياً استثنائياً.

وللمشاركة في الحدث، يجب على الفنانين تقديم لمحة تعريفية تتضمن أفضل أعمالهم، مرفقة بصور عالية الجودة ووصف موجز لكل عمل. تشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة مثل الفنون البصرية، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والجداريات، والوسائط المختلطة.
كما يرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين، إضافة إلى الفنانين الراغبين في تنظيم ورش عمل أو المشاركة في جلسات نقاشية. ويُشترط الالتزام بإرشادات مركز دبي المالي العالمي، والتي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها.

أخبار ذات صلة
«عجمان - منطقة حرة» يوقّع مذكرة تفاهم مع «محاكم دبي المالي العالمي»
«إنوفيشن هب» و«كابيتال دوت كوم» يطلقان برنامج «CapitalHer»

يجب على الفنانين إرسال ملفهم التعريفي ومحفظة أعمالهم في موعد أقصاه يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، على أن يتم إرسال ملفات المشاركة إلى artnights@difc.ae.

تتولى لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي مراجعة جميع المشاركات بدقة، واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال الفعالية.
يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ حضوره كحاضنة للفنون، من خلال فعالية «ليالي الفن» التي تشكل منصّة للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي.

آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
الرياضة
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
اليوم 21:30
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
التعليم والمعرفة
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
اليوم 21:28
جمال السويدي يتسلم جائزة «الأسد الذهبي»
علوم الدار
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
اليوم 21:08
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
اليوم 20:37
