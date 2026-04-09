«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن حصولها على شهادة المواصفة الدولية للتميز في الخدمات الحكومية (ISO 11367:2025) )، لتكون بذلك أول جهة ثقافية في العالم تحقق هذا الإنجاز.

ويأتي ذلك في إطار التزام «دبي للثقافة» بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال التميز في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز مكانتها وتنافسيتها على الساحة المحلية، ودعم توجهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب.

واستحقت «دبي للثقافة» هذه الشهادة بعد نجاحها في اجتياز عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها جهة المنح «لويدز ريجستر كواليتي أشورانس» (LRQA )، ما يعكس حرص الهيئة على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتقديم خدمات نوعية تتمحور حول المتعاملين، إلى جانب اعتماد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التميز في الخدمات، وتعزيز جودتها وكفاءة تصميمها وسبل تطويرها، ما يعزّز ريادة الهيئة في مجال التميز المؤسسي.

وأشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، إلى أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يمثل تقديراً لجهودها في تطوير مستوى جودة الخدمات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل إيجابية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهم في رفع مستوى رضا أفراد المجتمع والمبدعين والفنانين وأصحاب المواهب، والارتقاء بتجربة المتعاملين وزوّار أصولها ومرافقها المختلفة.

وقال: «يجسد حصول الهيئة على هذه الشهادة حجم الجهود التي تبذلها لتحسين منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التقدم والتنمية»، لافتاً إلى أن شهادة الآيزو تؤكد امتلاك الهيئة نظاماً إدارياً متكاملاً، كما تبرز حرصها على تبني الأفكار النوعية التي تساعد في تطوير منظومة العمل وتواكب تطلعات الجمهور.