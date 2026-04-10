السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

عماد عبد الرحمن: الوجوه خرائط للخيال

أحد الأعمال التشكيلية لعماد عبد الرحمن (من المصدر)
11 ابريل 2026 01:29

أحمد عاطف (القاهرة)

في تجربة بصرية لافتة، يقدّم الفنان التشكيلي عماد عبد الرحمن عالماً متشابكاً من الرموز والتكوينات التي تتجاوز حدود الواقع، لتغوص في مساحات أقرب إلى السريالية والميتافيزيقا، حيث تتداخل الوجوه، وتتحوّل الكائنات إلى سرديات مفتوحة على التأويل.
تنتمي أعمال عبد الرحمن إلى حسّ بصري خاص، تشكّل عبر خلفيته في مجال الرسوم المتحركة، وهو ما ينعكس بوضوح في قدرته على بناء شخصيات مركّبة، تحمل داخلها عوالم كاملة، فالشخصية الواحدة في لوحاته ليست كياناً مستقلاً، بل بنية ممتدة تتوالد منها وجوه وأجساد وحكايات، في تكوين أقرب إلى كونٍ بصري متعدد الطبقات.
وتكشف لوحاته عن ميل واضح إلى تفكيك الشكل الإنساني التقليدي، وإعادة صياغته عبر وحدات صغيرة متداخلة، حيث تتحوّل الأطراف إلى مساحات سردية، وتصبح الملامح مجرد بوابات لعوالم داخلية. ويمنح هذا التداخل الكثيف لأعماله طابعاً أقرب إلى الحلم، أو الكابوس أحياناً، لكنه يظلّ محكوماً بمنطق بصري دقيق.
أوضح عبد الرحمن لـ«الاتحاد»، أنه لا يبدأ لوحاته من فكرة مكتملة أو تصور مُغلق، بل يفضّل أن يترك لنفسه حرية الغوص في الخيال، وأن يكتشف العمل في أثناء تشكّله، مشيراً إلى أن الإنسان يظل المحور الأهم في تجربته، لأنه يراه أسطورة في حدّ ذاته، بما يحمله من تناقضات وانفعالات وأعماق خفية. 
وأشار إلى أن التفاصيل الكثيفة والوجوه المتعددة داخل أعماله لا تسعى إلى تقديم معنى واحد مباشر، بل تفتح المجال أمام المشاهد لقراءة اللوحة بطريقته، مؤكداً أنه لا يحب وضع تفسيرات نهائية لأعماله، بقدر ما يراهن على طاقة الصورة وقدرتها على إثارة التأمل، وخلق علاقة حرة ومفتوحة بين العمل والمتلقي.
يوظّف عبد الرحمن مفردات مستمدة من الأساطير والخيال الشعبي، لكن من دون نقل مباشر، بل عبر إعادة إنتاجها بصيغة معاصرة، تجعلها أكثر التصاقاً بالواقع النفسي والإنساني، فالكائنات الهجينة، والوجوه المتعددة، والتشوهّات المقصودة، كلها عناصر تشير إلى صراعات داخلية، أو حالات وجودية معقّدة.
وفي عدد من الأعمال، يبدو التأثير المسرحي واضحاً، حيث تتحول اللوحة إلى مشهد حي، تتوزع فيه الشخصيات في علاقات حركية توحي بالسرد، كما لو أننا أمام لقطة من فيلم متوقف عند لحظة ذروة. 

