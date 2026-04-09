الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«سالم بن حم الثقافي» ينظّم معرض «الأسرة الإماراتية»

مسلم بن حم يتفقد معرض «الأسرة الإماراتية.. ترابط وهوية وطنية» (من المصدر)
10 ابريل 2026 01:51

العين (الاتحاد)

نظّم مركز سالم بن حم الثقافي معرض الصور الفوتوغرافية «الأسرة الإماراتية.. ترابط وهوية وطنية»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال الفعاليات الثقافية والفنية. وشهد المعرض حضور الشيخ مسلم بن حم العامري، والشيخ سالم بن مسلم بن حم العامري، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم العامري، إلى جانب علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وعدي العاني، رئيس اتحاد المصورين العرب، وعدد من المهتمين والمختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي.
وقام الشيخ مسلم بن حم العامري بجولة في أروقة المعرض، اطّلع خلالها على الأعمال المشاركة التي عكست ملامح الأسرة الإماراتية، وأبرزت صور الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع، إلى جانب ما تحمله من مضامين إنسانية ووطنية عميقة.
وأشاد بالمستوى المتميز للأعمال المشاركة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال، كما ثمّن دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي قطاع الأسرة والتعليم والثقافة اهتماماً كبيراً، ويحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز تماسك المجتمع وبناء الإنسان.
وأضاف أن ما تشهده دولة الإمارات من تطور في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاجتماعية والثقافية، يأتي انعكاساً مباشراً لهذه الرؤية الحكيمة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى ترسيخ قيم الهوية والانتماء.
شهد المعرض مشاركة 42 مصوراً إماراتياً، قدّموا أعمالاً فنية متنوعة عكست جماليات المشهد المجتمعي وقيم الأسرة الإماراتية، في إطار إبداعي يوثّق الهوية الوطنية بأساليب بصرية حديثة.

