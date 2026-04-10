دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في إثراء المحتوى العربي الموجّه للأطفال

دبي (الاتحاد)

لا تبدأ علاقة الإنسان بلغته من القواعد، بل من الحكاية. من كلمة يسمعها الطفل أول مرة، ومن قصة تُروى له قبل النوم، ومن صورة ترتبط في ذهنه بصوت عربي واضح ومألوف. في تلك اللحظات المبكرة تتشكّل ملامح العلاقة مع اللغة، لا بوصفها أداة تعلّم فحسب، بل بوصفها مساحة للخيال والانتماء والفهم.

وفي هذا السياق، يكتسب المحتوى العربي الموجّه للأطفال أهمية خاصة، لأنه لا يقدّم اللغة بوصفها مادة تعليمية، بل تجربة حيّة تُعاش منذ السنوات الأولى. وهنا يبرز دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير هذا المحتوى، وتعزيز حضوره وجودته، بما يدعم مسارات التعلم المبكر باللغة العربية.المحتوى أولاً قبل المنهج

في مراحل التعلم المبكر، لا يكون الطفل مستعداً للتلقي المنهجي التقليدي، بل يتفاعل مع القصص، والصور، والأصوات، والألعاب. لذلك، يصبح المحتوى العربي المخص~ص للأطفال هو المدخل الحقيقي لبناء علاقة إيجابية مع اللغة.

وقد احتفت الجائزة، عبر فئاتها المختلفة، بمشروعات ركّزت على إنتاج محتوى عربي للأطفال يجمع بين البساطة والعمق، ويقدّم اللغة في سياق ممتع وتفاعلي. هذا النوع من المحتوى لا يعلّم الطفل الكلمات فقط، بل يربطها بالمواقف، ويمنحها معنى، ويجعلها جزءاً من تجربته اليومية.

قصصٌ تُبنى بها اللغة

تُعد القصص العربية للأطفال من أكثر الوسائط تأثيراً في تكوين الوعي اللغوي. فمن خلال القصة، يتعرّف الطفل إلى مفردات جديدة، ويتدرّب على بناء الجملة، ويكتسب حساً لغوياً يتجاوز الحفظ إلى الفهم.

وقد أسهمت المبادرات التي احتفت بها الجائزة في تطوير هذا النوع من المحتوى، سواء عبر كتب موجهة للأطفال، أو منصات رقمية تقدم قصصاً تفاعلية، أو برامج تعليمية تعتمد السرد وسيلة للتعلم. وفي كل هذه النماذج، تصبح القصة أداة لبناء اللغة، وجسراً بين الخيال والمعرفة.

برامجُ تعليمية تُراعي الطفل

لا يمكن الحديث عن البرامج التعليمية الموجهة للأطفال من دون مراعاة خصوصية هذه المرحلة العمرية. فالبرامج الناجحة هي تلك التي تفهم طبيعة التعلم لدى الطفل، وتقدّم اللغة بأساليب تتناسب مع قدراته واهتماماته.

ومن خلال تكريم المبادرات التي طوّرت برامج تعليمية مبتكرة، تسهم الجائزة في توجيه الجهود نحو بناء تجارب تعليمية متكاملة، تستخدم التفاعل، واللعب، والوسائط الحديثة، لتقديم العربية بطريقة جذابة وفعّالة.

مِن اللغة إلى الانتماء

حين يتعرّف الطفل إلى اللغة العربية من خلال محتوى غني ومناسب، فإنه لا يكتسب مهارة لغوية فقط، بل يبني علاقة وجدانية مع اللغة. هذه العلاقة تتحوّل مع الوقت إلى شعور بالانتماء، وإلى قدرة على التعبير، وإلى ثقة باستخدام اللغة في مختلف السياقات.

ومن هنا، فإن الاستثمار في تعليم العربية للأطفال لا يرتبط بالتعليم فقط، بل بتشكيل الهوية الثقافية، وبناء جيل يرى في اللغة العربية مساحةً طبيعية للتفكير والتعبير والإبداع.

نحو محتوى عربي يليق بالطفل

إن الدور الذي تؤديه جائزة محمد بن راشد للغة العربية في هذا المجال يتجاوز الاحتفاء بالمبادرات، ليصبح دعوةً مستمرة إلى تطوير المحتوى العربي للأطفال من حيث الجودة والتنوع والابتكار. فكل مبادرة مكرَّمة تمثّل نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه هذا المحتوى حين يُصمَّم بعناية، ويُبنى على فهم حقيقي لاحتياجات الطفل.

وبين القصص، والبرامج التعليمية، والمنصات الرقمية، يتشكّل مستقبل اللغة في ذهن الطفل، لا بوصفها مادة دراسية، بل بوصفها لغة حية متجددة قادرة على أن تُواكب خياله ويعبّر بها عن عالمه، وينمو معها خطوةً بخطوة.