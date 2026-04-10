الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإعلان عن الفائزين بجائزة المقال الإماراتي الثلاثاء المقبل

شعار جائزة المقال الإماراتي
10 ابريل 2026 18:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أمانة جائزة المقال الإماراتي عن انتهاء مرحلة التحكيم في دورتها الثانية لعام 2026، وهي الدورة التي سجلت مؤشرات استثنائية تعكس تنامياً كبيراً في الحراك الفكري والثقافي داخل الدولة.
وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تحقيق قفزة نوعية وكمية لافتة مقارنةً بالنسخة الأولى، حيث وصل إجمالي المقالات المتنافسة إلى 274 مقالاً، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 57% عن الدورة السابقة، مما يرسّخ مكانة الجائزة منصة رائدة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة، وتعزيز قيمة المقال الرصين في المشهد الثقافي الإماراتي.
وتميزت هذه النسخة بتنوّع لافت في شرائح المشاركين وفئاتهم العمرية والعلمية، حيث برز حضور قوي ومبشر للشباب دون سن الثامنة عشرة، مما يعكس نجاح الجائزة في استقطاب الأجيال الناشئة وتحفيزها على الكتابة الإبداعية. كما سجّلت فئة كاتب المقال المقيم عن قضية إماراتية معاصرة إقبالاً واسعاً، إلى جانب تصاعد ملحوظ في المشاركات الموجهة لفئة «المقال الاجتماعي» تحديداً.
ومن أبرز ما ميّز الدورة الثانية هو اكتسابها ثقلاً أكاديمياً جديداً تمثل في المشاركة البارزة من حاملي شهادة الدكتوراه، الأمر الذي يمنح الجائزة عُمقاً فكرياً وبحثياً متزايداً في الأوساط الثقافية.
تأتي جائزة المقال الإماراتي في جوهرها كمبادرة وطنية، تهدف إلى إحياء فن المقال وإثراء المشهد الإعلامي والأدبي بوجوه جديدة، مع التركيز على قضايا المجتمع والهوية الوطنية برؤى تحليلية معاصرة.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين في مختلف فئات الجائزة التي تشمل المقال الاجتماعي والأدبي والاقتصادي والسياسي والعلمي والفكري والفني، بالإضافة إلى فئة الشباب والكاتب المقيم، مع الإعلان عن صاحب لقب «رائد المقال الإماراتي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مرتقب يُعقد في مكتبة محمد بن راشد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبحضور ممثلي نادي دبي للصحافة ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية البارزة.

آخر الأخبار
جانب من الملتقى
علوم الدار
"أبوظبي للدفاع المدني" تنظِّم ملتقى المستجيب المجتمعي الأول لترسيخ ثقافة التطوع
اليوم 20:38
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
الرياضة
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
اليوم 20:35
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
علوم الدار
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
اليوم 20:11
بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الفرنسي في الفاتيكان
الأخبار العالمية
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
اليوم 19:53
المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان
الأخبار العالمية
الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات
اليوم 19:37
