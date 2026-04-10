الأرشيف والمكتبة الوطنية: حفظ الهوية ودعم متخذي القرار

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في أعمال المناظرة الوطنية الأولى، التي عُقدت افتراضياً حول الأرشيف بالمملكة المغربية، ونظمتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل ومؤسسة أرشيف المغرب وأكاديمية المملكة المغربية، تحت شعار «الأرشيف الوطني: ذاكرة ومستقبل».

وتناولت المناظرة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأرشيف عالمياً، حيث لم يعُد الأرشيف نشاطاً تقنياً يقتصر على حفظ الوثائق، بل أصبح ركيزة أساسية في دعم الحوكمة الرشيدة، وصياغة السياسات العامة.

وأكد المشاركون أن الأرشيف بات يشكّل مورداً استراتيجياً في إدارة شؤون الدول، وأداةً لتقييم الأداء واستشراف المستقبل.

وقدم الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، عرضاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الأرشيف: تجربة الأرشيف والمكتبة الوطنية ورؤيته المستقبلية»، استعرض فيه تجربة دولة الإمارات في تطوير المنظومة الأرشيفية الرقمية.

وأوضح أن الأرشيف يمثل الذاكرة الوطنية التي تحفظ الهوية والتراث، وتدعم متخذي القرار، مشيراً إلى التحول الذي شهده القطاع من مجرد حفظ الوثائق إلى كونه أصلاً استراتيجياً قائماً على المعرفة.

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها تزايد حجم البيانات الأرشيفية، والحاجة إلى توحيد المعايير والبيانات الوصفية، وضمان أصالة الوثائق في عصر الذكاء الاصطناعي، مقابل فرص واعدة تشمل تسريع عمليات الرقمنة، وتعزيز إتاحة المعلومات، وبناء ذاكرة رقمية وطنية متكاملة.

واستعرض المطيري التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، والتي تشمل تطوير سياسات وطنية للحفظ الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التحقق من أصالة الوثائق، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وبناء شراكات مع المؤسسات المتخصصة، وصولاً إلى منظومة أرشيفية ذكية.