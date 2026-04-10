التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية: حفظ الهوية ودعم متخذي القرار

حمد المطيري خلال مشاركته في المناظرة (من المصدر)
11 ابريل 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومستثمرون لـ«الاتحاد»: فخورون بالإمارات.. انتماؤنا لأرضها وولاؤنا لقيادتها
«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في أعمال المناظرة الوطنية الأولى، التي عُقدت افتراضياً حول الأرشيف بالمملكة المغربية، ونظمتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل ومؤسسة أرشيف المغرب وأكاديمية المملكة المغربية، تحت شعار «الأرشيف الوطني: ذاكرة ومستقبل».
وتناولت المناظرة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأرشيف عالمياً، حيث لم يعُد الأرشيف نشاطاً تقنياً يقتصر على حفظ الوثائق، بل أصبح ركيزة أساسية في دعم الحوكمة الرشيدة، وصياغة السياسات العامة.
وأكد المشاركون أن الأرشيف بات يشكّل مورداً استراتيجياً في إدارة شؤون الدول، وأداةً لتقييم الأداء واستشراف المستقبل.
وقدم الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، عرضاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الأرشيف: تجربة الأرشيف والمكتبة الوطنية ورؤيته المستقبلية»، استعرض فيه تجربة دولة الإمارات في تطوير المنظومة الأرشيفية الرقمية. 
وأوضح أن الأرشيف يمثل الذاكرة الوطنية التي تحفظ الهوية والتراث، وتدعم متخذي القرار، مشيراً إلى التحول الذي شهده القطاع من مجرد حفظ الوثائق إلى كونه أصلاً استراتيجياً قائماً على المعرفة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها تزايد حجم البيانات الأرشيفية، والحاجة إلى توحيد المعايير والبيانات الوصفية، وضمان أصالة الوثائق في عصر الذكاء الاصطناعي، مقابل فرص واعدة تشمل تسريع عمليات الرقمنة، وتعزيز إتاحة المعلومات، وبناء ذاكرة رقمية وطنية متكاملة.
واستعرض المطيري التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، والتي تشمل تطوير سياسات وطنية للحفظ الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التحقق من أصالة الوثائق، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وبناء شراكات مع المؤسسات المتخصصة، وصولاً إلى منظومة أرشيفية ذكية.

آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
