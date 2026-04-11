هبوط طاقم "أرتميس 2" بعد أول تحليق حول القمر منذ أكثر من 50 عاماً

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إن رواد الفضاء الأربعة، أعضاء مهمة "أرتميس 2"، وهم أول بشر يسافرون حول القمر منذ أكثر من 50 عاماً، هبطوا بأمان قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا بعد مهمة استمرت 10 أيام.





وستقوم فرق متخصصة بمساعدة الطاقم على الخروج من الكبسولة أوريون في المحيط الهادئ بالقرب من سان دييجو. وسيتم بعد ذلك نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية ثم نقلهم جوا إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وانطلق رواد الفضاء الأميركيون كريستينا كوتش وريد وايزمان وفيكتور جلوفر، بالإضافة إلى رائد الفضاء في وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن، الأسبوع الماضي على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.





وسلكت المهمة التاريخية مساراً على شكل رقم 8 حول الأرض والقمر، وقطعت أكثر من 2.3 مليون كيلومتر.

وسافر رواد الفضاء الأربعة بعيداً عن الأرض أكثر من أي إنسان من قبل، متجاوزين الرقم القياسي لرحلة أبولو 13 الذي تم تسجيله في عام 1970. وفي أبعد نقطة لها، وصلت المركبة الفضائية إلى نحو 406771 كيلومتراً من الأرض، وكانت على بعد نحو 6545 كيلومتراً من سطح القمر. ولم يتم التخطيط للهبوط على القمر.



وأثناء تحليقهم، لاحظ رواد الفضاء القمر لمدة سبع ساعات تقريباً، بما في ذلك مناظر للجانب البعيد التي لم تتم رؤيتها من قبل. كما شهد الطاقم أيضاً كسوفاً للشمس من منظور أوريون، مع مرور القمر أمام الشمس.





ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي أرسلت البشر إلى القمر، حيث سار 12 رائد فضاء على سطحه خلال مهمات أبولو بين عامي 1969 و1972. وكان الأول نيل أرمسترونج في عام 1969، وآخرهم يوجين سيرنان في عام 1972.