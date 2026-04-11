السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

دراسة.. تغيّر المناخ يطيل فصل الصيف ويجعله يبدأ مبكراً

إسباني يبرد رأسه بماء متدفق من نافورة خلال موجة حارة (أرشيفية)
11 ابريل 2026 08:50

أظهرت دراسة علمية أجراها فريق من جامعة كولومبيا البريطانية، أن فصل الصيف أصبح أطول وأكثر حرارة بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات السابقة؛ إذ يبدأ في وقت مبكر ويستمر لفترات أطول مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح فريق البحث أن متوسط مدة فصل الصيف في المناطق الواقعة بين المدارين والدوائر القطبية زاد بنحو ستة أيام لكل عقد خلال الفترة من عام 1990 حتى 2023، وهو معدل يتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة قدرها أربعة أيام لكل عقد حتى أوائل الألفينات.

وأظهرت نتائج الدراسة تباينًا لافتًا بين المدن؛ إذ ارتفع عدد أيام الصيف في مدينة سيدني الأسترالية من نحو 80 يومًا عام 1990 إلى قرابة 130 يومًا في الوقت الحالي، فيما تسجل مدينة تورونتو الكندية زيادة تُقدّر بثمانية أيام إضافية لكل عقد.

واعتمد الباحثون في تعريفهم لفصل الصيف على درجات الحرارة الفعلية وليس على التقسيمات الفلكية التقليدية، حيث عُرّف الصيف بأنه عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة المعدلات التاريخية لكل منطقة، استنادًا إلى بيانات مناخية مرجعية تعود للفترة بين عامي 1961 و1990.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التحولات الموسمية السريعة تحمل تداعيات محتملة على قطاعات حيوية عدة، أبرزها الزراعة، وإمدادات المياه، والصحة العامة، وشبكات الطاقة، التي صُمِّمَت وفق أنماط موسمية أكثر استقرارًا.

ونقل الموقع العلمي "يوريك أليرت" عن قائد الدراسة، الباحث تيد سكوت، قوله إن النتائج تتحدى المفهوم السائد حول ثبات الدورات الموسمية، محذرًا من أن التسارع في وصول الصيف قد يؤدي إلى اضطرابات بيئية، من بينها اختلال أنماط التلقيح الزراعي، وتسارع ذوبان الثلوج، وزيادة مخاطر الفيضانات الربيعية.

ولفتت الدراسة إلى أن كمية "الحرارة المتراكمة" خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي ترتفع حاليًا بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة بين عامي 1961 و1990، مع تسجيل المناطق الساحلية أعلى معدلات الزيادة، الأمر الذي قد يؤثر على ملايين السكان في تلك المناطق.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج تطرح تساؤلات ملحة حول قدرة نماذج المناخ الحالية على استيعاب هذه التغيرات المتسارعة، وضرورة تحديثها لدعم سياسات التكيف والتخطيط المستقبلي.

المصدر: وام
الصيف
ارتفاع درجات الحرارة
تغير المناخ
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©