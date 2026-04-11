صور جديدة لبركان ريونيون الفرنسية تظهر تدفق الحمم باتجاه المحيط الهندي

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحمم المتوهجة من بركان يثور منذ فبراير في جزيرة ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي، تتحرك باتجاه مياه المحيط.



وأظهرت الصور المعدلة التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية أمس الجمعة، الدخان يتصاعد من بركان بيتون دي لا فورنيز وكذلك آثار ثورانات بركانية سابق وكذلك مواقع بنية داكنة بالقرب من الفوهة.

وتم التقاط الصور في منتصف مارس بواسطة القمر الصناعي "سينتينل-2 " التابع لبرنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس.

وتعتبر بيتون دي لا فورنيز أحد أكثر الجبال البركانية نشاطاً في العالم والبركان النشط الوحيد في لا ريونيون.

وتقع لا ريونيون في المحيط الهادي شرق مدغشقر ويقطنها نحو 870 ألف شخص.