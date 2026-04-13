عدد اليوم
66 مشاركاً من 39 دولة في معرض «البيت متوحد» برأس الخيمة

جانب من معرض «البيت متوحد» برأس الخيمة. (من المصدر)
13 ابريل 2026 11:54

رأس الخيمة (وام)
 أطلق معرض الفنون التشكيلية الجماعي لديزاين جالري بالرفاعة أعماله أمس برأس الخيمة، جامعاً أقطاب ومحترفي وهواة الفن التشكيلي بالإمارات في أكبر تجمُّع من نوعه ضم 66 مشاركاً من 39 دولة في أمسية حملت شعار «البيت متوحد». حضر المعرض سالم المفتول وسلطان بن يعقوب، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين.يعد افتتاح معرض فني جماعي جديد للفنون التشكيلية في ديزاين جالري تتويجاً لمبادرات الفنان طارق إبراهيم السلمان مؤسس الصالة، بمشاركة واسعة من فنانين من داخل الإمارة وخارجها، في خطوة تعكس الحراك الثقافي المتنامي الذي تشهده رأس الخيمة.
يضم المعرض ورشاً للخط العربي والرسم ونقش الطراز الإسلامي على الفخار والمجوهرات والديكور المشغولات اليدوية، وبازاراً تشكيلياً وعروضاً موسيقية بقيادة الموسيقي المصري يوسف علاء الدين حسين.
تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الفنية التي تحتضنها رأس الخيمة، والتي تهدف إلى دعم الحركة التشكيلية وتعزيز حضور الفن في المجتمع، خاصة مع استمرار تنظيم معارض جماعية سابقة شهدت أيضاً مشاركة واسعة من فنانين من دول متعددة، وقدمت عشرات الأعمال في مجالات الرسم والتصوير والخط والتصميم.

