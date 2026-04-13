فعاليات شهر أبريل في متحف العين

فعاليات شهر أبريل في متحف العين
13 ابريل 2026 14:57

العين (الاتحاد)
يعلن متحف العين عن تنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والتعليمية خلال شهر أبريل الجاري، وتتضمن أجندة الفعاليات باقة متنوعة من الورش الإبداعية والتفاعلية، حيث تتيح للزوّار فرصة التعلم والتجربة في بيئة غنية بالمعرفة والإبداع. كما يستضيف المتحف المعرض المؤقت «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، والذي يُسلّط الضوء على جوانب من التراث الإماراتي الأصيل، مستعرضاً قصص المكان وسكانه، ومجسداً الروابط العميقة بين الماضي والحاضر.
تضمنت فعاليات متحف العين أصداف وألوان، يوم الجمعة الماضي 10 أبريل 2026، ورشة إبداعية قام فيها المشاركون بتصميم وتزيين الأصداف الخاصة بهم، وهي مستوحاة من استخدام الأصداف في العصر الحديدي. 
كما تتضمن الفعاليات، صناعة الكحل العربي، يوم الجمعة، 17 أبريل 2026,12:00 ظهراً ولغاية 6:00 مساءً، تجربة تفاعلية تستكشف الطرق التقليدية لإعداد الكحل (الإثمد).
بالإضافة إلى ورشة ورود وتلي، يوم السبت، 18 أبريل 2026، في تمام الساعة 4:30 مساءً حتى 6:00 مساءً، تجمع بين تنسيق الزهور وفن التلي، مستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية.
وتصادف فعالية اليوم العالمي للكتاب في المتحف، يوم الخميس، 23 أبريل 2026، في تمام الساعة 4:30 مساءً حتى 6:00 مساءً، احتفالاً باليوم العالمي للكتاب متضمنة فعاليات قرائية للأطفال وورش لصناعة الكتب.
والعديد من الفعاليات والورش الأخرى المستمرة طوال شهر أبريل في متحف العين مثل: تجربة طباعة الأختام، صون المقتنيات عن قرب، حارة الحصن.
ينقل متحف العين لزوّاره من خلال الفعاليات، أنشطة ثقافية معرفية حيّة، تسهم في صياغة مشهد وطني حافل يسرد تاريخ الوطن وإرثه القيّم بمعانٍ راسخة، تلامس وجدانية المشاركين.

