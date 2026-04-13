جمال السويدي: أهمية التوازن بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية

لوغانو - سويسرا (وام)

استضافت جامعة لوغانو السويسرية، أمس، حفل توقيع كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

حضر حفل التوقيع، لويزا لامبيرتيني، مديرة جامعة لوغانو، والبروفيسور عبدالله راوح جراح القلب العالمي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم مانويلا سوتجيو دي مارتينو، رئيسة مجلس إدارة معهد لوديس، والبروفيسور يوجينيو دي كارو، رئيس المعهد، وجويل سوتجيو، المديرة التنفيذية للمعهد، والبروفيسورة ماريا تيريزا مارتينو، مديرة برنامج البكالوريوس في العلاج الطبيعي، وميريام روس ألاركون، مديرة ضمان الجودة في المعهد.

وأشاد معالي الدكتور جمال السويدي، خلال الحفل، بالدور العلمي والمعرفي الذي تضطلع به الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز الفكر المستنير.

وأكد معاليه أن كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري» يقدم معالجة شاملة لإحدى أبرز القضايا العلمية المستقبلية، حيث يتناول ماهية هذه التقنية، ومسارات تطورها، وآفاقها المحتملة، إلى جانب تحليل أبعادها الاجتماعية والثقافية، وانعكاساتها على منظومة الأسرة والمجتمع.

وشدد على أن التعامل مع هذه التقنية لا ينبغي أن يقوم على الرفض المطلق، بل على التنظيم الرشيد القائم على أسس قانونية وأخلاقية واضحة، بما يكفل تحقيق التوازن بين التقدم العلمي والحفاظ على القيم الإنسانية.

يعد الكتاب من الإصدارات الفكرية الاستشرافية التي تناقش مستقبل التقنيات الحيوية وتأثيراتها بعيدة المدى، حيث يطرح تساؤلات جوهرية حول مفاهيم الهوية الإنسانية والأمومة، وحدود تدخل التكنولوجيا في الطبيعة البشرية، مستنداً إلى تحليل علمي ومنهجي متوازن.