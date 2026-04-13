الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جمال السويدي: أهمية التوازن بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية

جمال السويدي خلال توقيع كتاب «الرحم الاصطناعي» في جامعة «لوغانو» السويسرية (وام)
14 ابريل 2026 01:18

لوغانو - سويسرا (وام)

أخبار ذات صلة
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
جمال سند السويدي: ترسيخ الفكر الإنساني وتعزيز الحوار الحضاري

استضافت جامعة لوغانو السويسرية، أمس، حفل توقيع كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
حضر حفل التوقيع، لويزا لامبيرتيني، مديرة جامعة لوغانو، والبروفيسور عبدالله راوح جراح القلب العالمي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم مانويلا سوتجيو دي مارتينو، رئيسة مجلس إدارة معهد لوديس، والبروفيسور يوجينيو دي كارو، رئيس المعهد، وجويل سوتجيو، المديرة التنفيذية للمعهد، والبروفيسورة ماريا تيريزا مارتينو، مديرة برنامج البكالوريوس في العلاج الطبيعي، وميريام روس ألاركون، مديرة ضمان الجودة في المعهد.
وأشاد معالي الدكتور جمال السويدي، خلال الحفل، بالدور العلمي والمعرفي الذي تضطلع به الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز الفكر المستنير.
وأكد معاليه أن كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري» يقدم معالجة شاملة لإحدى أبرز القضايا العلمية المستقبلية، حيث يتناول ماهية هذه التقنية، ومسارات تطورها، وآفاقها المحتملة، إلى جانب تحليل أبعادها الاجتماعية والثقافية، وانعكاساتها على منظومة الأسرة والمجتمع.
وشدد على أن التعامل مع هذه التقنية لا ينبغي أن يقوم على الرفض المطلق، بل على التنظيم الرشيد القائم على أسس قانونية وأخلاقية واضحة، بما يكفل تحقيق التوازن بين التقدم العلمي والحفاظ على القيم الإنسانية.
يعد الكتاب من الإصدارات الفكرية الاستشرافية التي تناقش مستقبل التقنيات الحيوية وتأثيراتها بعيدة المدى، حيث يطرح تساؤلات جوهرية حول مفاهيم الهوية الإنسانية والأمومة، وحدود تدخل التكنولوجيا في الطبيعة البشرية، مستنداً إلى تحليل علمي ومنهجي متوازن.

آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز
14 ابريل 2026
رجال الإطفاء يعملون في موقع استُهدف بغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تستأنفان الهجمات بعد انقضاء «الهدنة»
14 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
مفاوضات مباشرة اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
14 ابريل 2026
فلسطينيون في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة
14 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران تهدد أمن النقل البحري وتقوض استقرار الاقتصاد العالمي
14 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©