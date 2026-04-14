«المقال الإماراتي» تعلن عن الفائزين بدورتها الثانية

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

أعلن مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، أمس، أسماء الفائزين بجوائز المقال في دورته الثانية، خلال مؤتمر صحفي في مكتبة محمد بن راشد.

وأعلن رئيس مجلس أمناء الجائزة، الدكتور عبد الخالق عبدالله، فوز أسماء محمد الحوسني بجائزة المقال الاجتماعي عن مقالها «المحتوى في زمن الخوارزميات: من يصنع من؟»، وفوز الدكتورة لطيفة عبدالله الحمادي بجائزة المقال الأدبي عن مقالها «حين تغني الذاكرة»، وفوز الدكتور عبدالله حسن الخياط بجائزة المقال الاقتصادي عن مقاله «من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير».

كما أعلن فوز محمد فيصل الدوسري بجائزة المقال السياسي عن مقاله «الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد»، وفوز رحاب عبيد سالم الزعابي بجائزة المقال العلمي، عن مقالها «من النفط الأسود إلى النفط الرمادي»، وفوز عبيد إبراهيم بو ملحه بجائزة المقال الفكري عن مقاله «يتكلم الأدب بعد صمت المدافع.. تأملات في علاقة الحرب بالوعي الثقافي»، وفوز إيمان عبد الرحمن الحمادي بجائزة المقال الفني عن مقالها «الفن الإماراتي: تاريخ يتجاوز ثلاثة أجيال»، وأما عن جائزة مقال فئة الشباب تحت 18 سنة ففازت غاية زين الله الكربي عن مقالها «حيث تقرأ البصيرة: كيف تصنع الإمارات من التحدي حكاية نور؟»، فيما فازت بجائزة مقال الكاتب المقيم في الإمارات هند عطا الله الخليفات من الأردن عن مقالها «بلاد تحيي الفؤاد».

وكرّم مجلس أمناء الجائزة الإعلامي محمد الحمادي بجائزة «رائد المقال الإماراتي 2026»، على دوره المعرفي في صياغة المشهد الإعلامي، وقلمه الفكري الذي يعد إضافة ثقافية ترسخ قيم الولاء والانتماء، واستناداً لجهوده ومسيرة عطائه الممتدة في مجال كتابة المقال وإرساء الأفكار الوطنية المُلهمة.

وأكّد الدكتور عبد الخالق عبدالله لـ«الاتحاد» أن هذا الدورة الثانية من الجائزة شهدت تفاعلاً كبيراً، بإجمالي 274 مشاركة، وهذا بحد ذاته دليل واضح على خصوبة الساحة المحلية، وإسهامها في استيعاب الأفكار البناءة والإبداعات الاستثنائية، وتقديم مشاركات ترسخ قيم الهوية والأفكار الوطنية.

وأعرب عن سعادته بمشاركة 35 من حملة الدكتوراه في الدورة الثانية للجائزة، مؤكداً أن حَمَلة الشهادات الأكاديمية يشكلون رافداً فكرياً متجدداً، وهو ما يجسد المكانة الحقيقية للجائزة وقيمتها الاستراتيجية.

وقالت غاية زين الله الكربي، الفائزة بجائزة المقال فئة الشباب تحت 18 سنة: «سعيدة بالفوز عن فئة الشباب، حيث تمثل الجائزة مدى ثقافتهم ووعيهم، وحرصهم على المشاركة الوطنية البنَّاءة التي تخدم المجتمع». مضيفة: مثل هذه الجوائز تعد حافزاً للمبدع للاستمرار، كما تعزز حرصه على تقديم رسالة وطنية، تضع المبدع في قلب المشهد الوطني والسردية الإماراتية والهوية التي تعبر عن مدى ثقافة أبناء الوطن.

وأكدت أن المقال يلعب دوراً محورياً مهماً، وخاصة في الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث أن كاتب المقال حارس الكلمة الأمين الذي يغرس في نفوس القراء ما يراه ويستنتجه، وأضافت أن هذا الفوز انعكاس لبيئة إماراتية داعمة للفكر والإبداع، معربة عن شكرها لكل من دعمها لتكون ضمن الفائزات بهذه الجائزة.