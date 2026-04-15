«الناشرين الإماراتيين»: دعم حضور المحتوى المحلي على الساحة العالمية

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في فعاليات معرض بولونيا لكتاب الطفل 2026، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل في مدينة بولونيا الإيطالية.

ويُعد المعرض، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع نشر كتب الأطفال واليافعين، حيث يجمع نخبة من الناشرين والمؤلفين والرسّامين ووكلاء الحقوق والمترجمين وخبراء المحتوى من مختلف أنحاء العالم. وتأتي مشاركة الجمعية امتداداً لجهودها الرامية إلى تمكين الناشرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الدولية، وبناء شراكات إستراتيجية مع نظرائهم حول العالم، بجانب الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في صناعة كتاب الطفل.

وتسلّط الجمعية الضوء خلال مشاركتها، على مجموعة من دور النشر الإماراتية المتخصصة من بينها «عالمكم للنشر والتوزيع» التي تقدّم تجارب تعليمية مبتكرة للأطفال، و«ميمو كويركس» التي تبرز في مجال القصص البصرية والتصميم الفني، و«دار غاف للنشر» التي تسعى إلى تعزيز حضور الكتاب من خلال إصدارات نوعية مستلهمة من الهوية المحلية.

وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: إن المشاركة في المعرض تأتي ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى دفع صناعة النشر الإماراتية والتعريف بجودة المحتوى المحلي وتنوّعه، بجانب دعم حضور الناشر الإماراتي على الساحة العالمية، عبر تعزيز فرص التبادل الثقافي والمعرفي وبناء الشراكات بين أعضاء الجمعية وأبرز دور النشر والمؤسسات المعنية بأدب الطفل حول العالم بما يسهم في تطوير المحتوى العربي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن المعرض يمثّل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل صناعة كتاب الطفل والتفاعل مع التحوّلات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكّن ناشري الإمارات من تطوير نماذج أكثر ابتكاراً تسهم في بناء أجيال قارئة ومتصلة بالمعرفة.