«سيتي ووك».. عقد من التجارب المختارة

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقها كواحدة من أبرز وجهات أسلوب الحياة المفتوحة في دبي، تدعو «سيتي ووك» الزوّار للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة من خلال عروض حصرية لدى عدد من أشهر متاجرها ومطاعمها، وذلك حتى 15 مايو المقيل.تطوّرت «سيتي ووك» على مدى العقد الماضي لتصبح مركزاً حيوياً لنمط الحياة يجمع بسلاسة بين السكن والتجزئة والمطاعم والترفيه والضيافة والعافية. وتعكس الوجهة الثقافة الحضرية المتجدِّدة لمدينة دبي وروح مجتمعها النابض بالحياة بفضل استمرارها في تقديم مفاهيم وتجارب جديدة.

وعلى مدار شهر من الاحتفالات، يمكن للزوّار اكتشاف العديد من الطرق للاستمتاع بتجربة «سيتي ووك»، بدءاً من تجارب الطعام الفاخرة والعلاجات الصحية المتجدِّدة، وصولاً إلى المغامرات التفاعلية والأنشطة المناسبة للعائلات.



