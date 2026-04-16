300 فنان يحتفون باليوم العالمي للفن

جانب من فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفن (من المصدر)
17 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للفن، بمشاركة أكثر من 300 فنان وفنانة يمثلون أكثر من 10 جنسيات عربية وأجنبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحراك الفني وترسيخ حضور الفنون في المشهد الثقافي المحلي.
وتندرج الفعالية ضمن توجهات المكتبة الرامية إلى دعم الصناعات الإبداعية، وإتاحة منصات نوعية للفنانين لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بما يعكس التزامها بدورها كمؤسسة ثقافية تسهم في تطوير البيئة الإبداعية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.
وشهد برنامج الفعالية تنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان «بين اللون والفكرة»، بالتعاون مع مركز «كريزي آرت»، حيث تناولت أساسيات الرسم وتقنياته، وركّزت على تنمية مهارات المشاركين في تحويل الأفكار إلى أعمال بصرية، من خلال تطبيقات عملية بإشراف مختصين، ما أتاح للمشاركين اكتساب خبرات فنية مباشرة.
كما تضمنت تنظيم نشاط «الرسم في الفضاءات المفتوحة»، الذي أُقيم في الحديقة الخارجية للمكتبة، حيث قدّم الفنانون أعمالاً فنية مباشرة أمام الجمهور، في تجربة تفاعلية هدفت إلى تعزيز التواصل بين الفنانين والزوّار، وإتاحة الفرصة للاطلاع على مراحل إنتاج العمل الفني بشكل حي.
وفي إطار دعم الحركة التشكيلية، استضافت المكتبة معرضاً فنياً مصاحباً بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة، ويستمر لمدة أسبوع، ويضم أعمالاً تنتمي إلى مدارس فنية متعددة، بما في ذلك الأساليب المعاصرة والكلاسيكية، ما يعكس تنوع التجارب الفنية واختلاف الرؤى الإبداعية للمشاركين.

