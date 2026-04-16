الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اختيار الفنانة الإماراتية فرح القاسمي ضمن قائمة الفائزين بجوائز «آرت بازل 2026»

الفنانة الإماراتية فرح القاسمي
16 ابريل 2026 23:39

أبوظبي (الاتحاد)
اختيرت الفنانة الإماراتية فرح القاسمي ضمن 33 فائزاً بميداليات فئة «الفنانين الصاعدين» في جوائز «آرت بازل 2026».
وتُعد القاسمي، المولودة في أبوظبي، من أبرز فناني الإمارات المعاصرين على الصعيد الدولي.
وجاء هذا الاختيار تقديراً لمشروعها الفني المتعدد الوسائط، الذي يتقاطع فيه التصوير الفوتوغرافي مع السينما والصوت، ولما تمتلكه من قدرة فنية لافتة على توظيف مفاهيم الجمال والاستهلاك في استكشاف قضايا معقدة، مثل «تأثير العولمة في الذوق العام».
ويتميز أسلوبها بدمج «التمويه البصري» والأنماط الزخرفية المكثفة التي تعكس تداخل الفضاءين الخاص والعام، مما يخلق لغة بصرية فريدة تمزج بين الحميمية وطرح النقاشات الاجتماعية والثقافية.

 

