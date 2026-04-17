الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אליום
עדד אליום
التعليم والمعرفة

علماء يتوقعون اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض

علماء يتوقعون اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض
17 ابريل 2026 08:28

 توقع علماء من مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن يؤدي ثقب إكليلي جديد تشكل على الشمس مؤخراً إلى تأثيرات على الأرض تتمثل في اضطرابات بالمجال المغناطيسي.

وأوضح بيان صادر عن الأكاديمية أنه من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري، قد يصاحبها ظهور أضواء الشفق القطبي في بعض مناطق العالم.

وتنتج العواصف المغناطيسية عن زيادة النشاط الشمسي، وقد تتسبب بخلل في أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، كما قد تؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

وتُصنَّف شدة هذه العواصف إلى خمس درجات من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جداً) وفقاً لحجم الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©