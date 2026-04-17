متحف العين يحتفي بيوم التراث العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

عبر الجولات الإرشادية والبرامج التعليمية والمعارض والمبادرات المجتمعية، يحرص «متحف العين» على إبقاء التراث حياً ونابضاً لكل الأجيال. وبصفته ركيزة أساسية ضمن مواقع العين الثقافية، يتجاوز دور المتحف حفظ القطع الأثرية، ليقدم تجارب ثرية تربط الزوّار بالقصص والتقاليد وروح الابتكار الأصيلة. وفي هذا السياق، صرّح عمر الكعبي، مدير «متحف العين»، قائلاً: يُعدّ متحف العين جسراً يربط بين إرث الأجداد وطموح الأجيال القادمة. إن يوم التراث العالمي يذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة في صون هذه المواقع التي لا تُقدّر بثمن، فنحن نؤمن بأن الحفاظ على التراث لا يكتمل إلا من خلال التفاعل المستمر، والتعليم، والقصص الملهمة التي نشاركها مع زوارنا يومياً.