«مدينة الشارقة للنشر» توسّع لقاءاتها المهنية مع ناشرين وشركاء دوليين في «بولونيا للكتاب» 2026

بولونيا - إيطاليا (الاتحاد)

شاركت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» في الدورة الـ 63 من «معرض بولونيا لكتاب الطفل 2026»، التي أقيمت في مركز بولونيا للمعارض بإيطاليا، وتضمنت برنامجاً مهنياً جمع نحو 1500 عارض من 90 دولة ومنطقة، وعززت موقع المعرض بوصفه منصة دولية رئيسة لتبادل الحقوق وبناء فرص الأعمال في قطاعات النشر والترخيص والمحتوى المخصص للأطفال واليافعين.

وشهدت مشاركة مدينة الشارقة للنشر في المعرض عقد سلسلة من الاجتماعات المهنية مع ناشرين ووكلاء حقوق وشركات عاملة في الصناعات الإبداعية، استهدفت التعريف بالبيئة الاستثمارية التي توفرها للناشرين ورواد الأعمال، وبحث فرص تأسيس أعمال جديدة أو توسيع حضور شركات قائمة انطلاقاً من الشارقة إلى أسواق المنطقة والعالم.

مقومات عالمية لتأسيس الأعمال

وفي تعليقه على المشاركة، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «عملنا من خلال مشاركتنا في معرض بولونيا لكتاب الطفل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع شركاء دوليين، والتعريف بما توفره الشارقة من مقومات عالمية المستوى لتأسيس الأعمال ونموها. واستعرضنا جهودنا في تطوير منظومة جاذبة للناشرين ورواد الأعمال، وتوسيع فرصهم للوصول إلى أسواق جديدة من الشارقة، وربطهم ببيئة أعمال متخصصة تدعم النشر والطباعة والتوزيع والخدمات المرتبطة التي توفرها الإمارة، ولا سيما للصناعات الإبداعية المرتبطة بالأطفال».

سيف السويدي

منصة عالمية للناشرين

واكتسبت مشاركة مدينة الشارقة للنشر أهمية استثنائية في المعرض انطلاقاً من البنية المهنية الواسعة التي يوفرها هذا العام، والتي شملت تنظيم فعاليات «بولونيا بوك بلس» (BolognaBookPlus) المخصص للنشر العام، و«معرض بولونيا لتراخيص العلامات التجارية/الأطفال» (Bologna Licensing Trade Fair/Kids) المعني بالعلامات والمحتوى الموجّه للأطفال واليافعين، إلى جانب «أيام بولونيا الدولية لترخيص محتوى الأطفال والإعلام» (International Kids Licensing & Media Days) التي شهدت مشاركة أكثر من 80 متحدثاً من قطاعات النشر والترخيص والإنتاج السمعي البصري والألعاب.

كما أتاحت «منصة بولونيا العالمية لتبادل الحقوق» (Bologna Global Rights Exchange) مجالاً إضافياً للقاءات الحقوق والتوزيع والترخيص، إذ تجمع على مدار العام ناشرين ووكلاء وشركات محتوى، وتوفر أدوات لعقد الاجتماعات وجدولتها مباشرة عبر المنصة.

نقطة لقاء 2000 نشاط تجاري

وسلطت المدينة في لقاءاتها الضوء على كونها أول منطقة حرة في العالم مخصصة لقطاع النشر، وعلى ما توفره من حلول لتأسيس الأعمال وخدمات دعم تشمل الملكية الأجنبية الكاملة، وأكثر من 2000 نشاط أعمال، إلى جانب مرافق عمل وخدمات مساندة صممت لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والقائمة.

ومن خلال هذه المشاركة، تواصل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تقديم الشارقة بوصفها قاعدة عملية للناشرين والشركات الإبداعية الراغبة في التوسع، مستفيدة من شراكاتها مع مؤسسات نشر وهيئات حكومية، ومن موقعها التابع لهيئة الشارقة للكتاب بما يدعم الإبداع والتوزيع محلياً ودولياً.