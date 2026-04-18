تقنية متقدمة تُظهر نتائج واعدة في علاج السكري من النوع الأول

طوّر باحثون في السويد، تقنية متقدمة لإنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية البشرية، في إنجاز علمي قد يُسهم في تمهيد الطريق نحو علاج أكثر فاعلية لمرض السكري من النوع الأول.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا والمعهد الملكي للتكنولوجيا "KTH"، أن الخلايا المنتَجة باستخدام التقنية الجديدة أبدت كفاءة عالية في التجارب المخبرية، كما نجحت في عكس أعراض مرض السكري لدى فئران التجارب، من خلال استعادة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم.





وأوضح الباحثون أن تقنيتهم الجديدة تعتمد على تحسين ظروف زراعة الخلايا الجذعية والسماح لها بالتجمع في هياكل ثلاثية الأبعاد، ما أسهم في إنتاج خلايا أكثر نضجًا ونقاءً، وقادرة على إفراز الأنسولين والاستجابة لتغيرات مستوى السكر بفعالية أعلى مقارنة بالطرق التقليدية.

وبيّنت الدراسة أن عملية زرع الخلايا أُجريت في الحجرة الأمامية للعين لدى فئران التجارب، وهي طريقة طفيفة التوغل تتيح مراقبة الخلايا ووظائفها مع مرور الوقت، وقد استمر تأثير الخلايا المزروعة في تنظيم السكر في الدم لعدة أشهر.