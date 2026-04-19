«ثلاثية» حبيب الصايغ بين الرمز والإبداع

فاطمة عطفة (أبوظبي)



يطرح كتاب «تجربة حبيب الصايغ الشعرية»، للشاعر محمد نور الدين، سؤالاً مهماً يظهر مع التعمق في القراءة، خاصة حين يتناول شاعر تجربة شاعر آخر ينتمي إلى جيل سابق. ويتمثل هذا السؤال في: هل تنطلق هذه القراءة من التجربة الشعرية الخاصة بالناقد، أم أنها تنفذ بعمق إلى العالم الإبداعي لشاعر كبير بقامة حبيب الصايغ، بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معه في الرؤى؟

تظهر هذه الإشكالية في قراءة العمل الإبداعي جليةً في هذا الكتاب، الذي يتألف من تمهيد وثلاثة فصول تتناول موضوعات أساسية في شعر الصايغ، وهي: (المكان، والزمان، والموت)، إضافة إلى كلمة موجزة بعنوان «تحية للنقد» سطّرها الناقد العراقي د. سلمان كاصد في مطلع الكتاب.





في فصل «المكان»، تبرز كثيرٌ من أسماء البلدان والعواصم العربية والغربية، وهي إشارات رمزية لرؤى الشاعر ومشاعره، بعيداً عن واقعها الإعلامي، محاولاً أن يضيء للقارئ لمحات من فضائها وانعكاساتها في نفسه وأحاسيسه.

وتُشكّل الصورة الفنية الجمالية في أبيات الشاعر لمحات وإيحاءات فكرية وشعورية يجيد الخيال رسمها وتلوينها، فالقاهرة وأبوظبي وباريس، تتحول هذه العواصم في رؤى الشاعر وصوره الشعرية إلى عالم خيالي يزيده الإيقاع الموسيقي عمقاً وجمالاً ومتعة.

ينقلنا فصل «الزمان» في الكتاب، ليخبرنا أن الشاعر حبيب الصايغ كان شديد العناية بتنظيم وقته ومتابعة التزاماته، وكان يحتفي بأقصر اللحظات الزمنية، تلك التي قد تمر دون أن يعيرها الآخرون اهتماماً، مستشهداً بمقاطع من قصائد: «العملاق»، و«امرأة»، و«زمن النساء».

ويستعرض هذا الفصل فيضاً من المفردات التي تشير إلى الوقت واقعاً ورمزاً، مثل: «الساعة، والدقيقة، والثانية، والصباح، والمساء، والهلال، والسنين»، وصولاً إلى «عيد الميلاد، والموت، والذاكرة، وطفولة صور العائلة، والطوابع، وصباحاتنا بين شمسين». كما يستعرض دلالات الزمن من خلال «الإطلالة على الغد عبر النوافذ، والتحف المنزلية، والزوايا، ومملكة العنكبوت»، وغيرها من الصور.

وجاء الفصل الأخير بعنوان «الموت»، ليؤكد أن الحياة حافلة بالجمال والعِلم والعمل، فضلاً عن الفنون والآداب وسائر مجالات النشاط الإنساني التي تشغل الناس جميعاً. واختتم الناقد الفصل بدراسة مستفيضة لقصيدتين، هما: «البطريق»، و«امرأة البيت»، إذ يجد القارئ متعةً في تتبّع تلك التفاصيل الخيالية المزدانة بلوحات شعرية مبهرة.