جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزز حضورها الثقافي في "باريس الدولي للكتاب"

20 ابريل 2026 11:29

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات مهرجان باريس الدولي للكتاب 2026، الذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس، وجمع أكثر من 1200 دار نشر ومؤسسة أكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

 

وشاركت الجامعة بجناح مشترك مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يضم أبرز إصداراتهما العلمية، واستضاف سلسلة من الندوات والأنشطة الثقافية، بما يعكس تكامل الجهود الإماراتية في الحضور الثقافي والمعرفي عالميًا.

 

وقدّمت المنصة برنامجا متكاملا من الفعاليات البحثية والمعرفية، نُفذ بالشراكة بين الجانبين، وتوزع على مدار أيام المهرجان، متناولًا قضايا فكرية معاصرة ترتبط بالتحولات الثقافية والفكرية على المستوى الدولي.

 

كما أثرت الجامعة فعاليات المعرض ضمن جناحها المشترك بحزمة من إصداراتها العلمية والبحثية الحديثة، ضمت عناوين متنوعة جمعت بين كتب بحثية ومجلات علمية ورسائل أكاديمية، تناولت موضوعات تختص بالدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، من أبرزها، التسامح، والفلسفة، والأخلاق، والتنمية المستدامة في الفكر الإسلامي بدولة الإمارات، والقيم الأخلاقية في المعاملات المالية، والحوار بين الأديان، والمعالجة الآلية للغات، إلى جانب مخرجات مؤتمراتها العلمية الدولية.

 

وأكد الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة أن مشاركة الجامعة في مهرجان باريس الدولي للكتاب تمثل تجسيدًا عمليًا لرؤيتها في ترسيخ حضورها في قلب المشهد الثقافي والمعرفي العالمي، وتعزيز دورها كفاعل مؤثر في صناعة المعرفة وبناء جسور الحوار بين الثقافات.

 

 وأشار إلى أن التواجد في هذه المحافل الدولية الكبرى يعكس قدرة الإنتاج الفكري الإماراتي، مؤكدًا أن الشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات تأتي في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لفتح مسارات جديدة لشراكات نوعية بما يعزز مكانتها قوة ناعمة تصنع أثرها بالعلم، وتكرس نموذجًا قائمًا على الانفتاح والتواصل الحضاري.

المصدر: وام
