الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً لـ"آبل" خلفاً لتيم كوك

21 ابريل 2026 10:33

أعلنت شركة "آبل"، الاثنين، تعيين رئيس هندسة الأجهزة جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً جديداً لها، في خطوة تمهد لتغيير كبير في قيادة صانعة هواتف آيفون بعد 15 عاماً تحت إدارة تيم كوك.
ومن المقرر أن يتولى كوك، الذي خلف مؤسس أبل ستيف جوبز في عام 2011، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.
وقالت أبل إن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول.


ويعد تيرنوس "50 عاماً" منذ فترة طويلة المرشح الأبرز لخلافة كوك، رغم وجود تقارير متضاربة بشأن توقيت انتقال القيادة، حيث أشارت تقارير عدة في الأشهر الأخيرة إلى احتمال تنحي كوك قريباً.


وخلال فترة قيادة كوك، توسعت أبل في منتجات مثل الساعات الذكية ونظارة "فيجن برو"، مع استمرار تحقيق إيرادات ضخمة من أجهزة مثل آيفون وحواسيب ماك.

وقال كوك إن قيادة أبل كانت "أعظم امتياز" في حياته، واصفا تيرنوس بأنه "بلا شك الشخص المناسب لقيادة أبل في المستقبل".

ومع اختيار تيرنوس، تعود أبل مرة أخرى لاختيار خليفة من داخل صفوفها.

 

المصدر: وكالات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©