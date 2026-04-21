الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» و«أدباء الإمارات» يناقشان أخلاقيات الكتابة في عصر الـ«Ai»

«دبي للثقافة» و«أدباء الإمارات» يناقشان أخلاقيات الكتابة في عصر الـ«Ai»
21 ابريل 2026 15:26

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم جلسة «الانتحال الأدبي للنصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي»، وذلك بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع دبي، وبمشاركة الكاتبة عفراء محمود، والكاتبة والمترجمة الدكتورة لطيفة الحاج. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى فتح آفاق الحوار حول أبرز القضايا المعاصرة المرتبطة بالإبداع والتقنية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأدبي المحلي والعالمي.وستتناول الجلسة النقاشية، التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة في 23 أبريل الجاري، إشكالية الانتحال الأدبي في النصوص المولَّدة رقمياً، في ظل تزايد استخدام الأدوات الرقمية والتداخل بين الكتابة الإبداعية البشرية وإنتاج النصوص الآلية.

  • «دبي للثقافة» و«أدباء الإمارات» يناقشان أخلاقيات الكتابة في عصر الـ«Ai»
أخبار ذات صلة
خدمة موسيقية: نصف الأغاني المحملة مولدة بالذكاء الاصطناعي
قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع مؤشر "نيكي" نحو أعلى مستوياته

كما تسلّط الضوء على الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بهذا التحول، بما يشمل قضايا الأصالة والملكية الفكرية وهوية الكاتب وحدود الإبداع، إلى جانب استكشاف أهمية تبنّي ممارسات واعية ومسؤولة في استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في صون حقوق المبدعين وتعزيز مكانتهم. وتُمثّل الجلسة، التي تتولى إدارتها الكاتبة صالحة عبيد، مساحة إبداعية واسعة للكتاب والأدباء والفاعلين على الساحة الثقافية للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم ضمن بيئة مُلهمة تحفزهم على المساهمة في تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، وتتيح في الوقت نفسه للجمهور فرصة التعرف على إنتاجات أصحاب المواهب الإماراتية وإبداعاتهم في مجالات الأدب والشعر والقصة القصيرة، ومساهماتهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

دبي للثقافة
الذكاء الاصطناعي
الكتابة
آخر الأخبار
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
الرياضة
بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
اليوم 15:45
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
الرياضة
«الساحر موسيالا» يقترب من العودة الكاملة
اليوم 15:41
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
الرياضة
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام
اليوم 15:38
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
علوم الدار
عمار النعيمي يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المساندة ببلدية عجمان
اليوم 15:35
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
علوم الدار
خليفة وسلطان بن محمد بن خالد آل نهيان يعزيان في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي
اليوم 15:31
