«421 للفنون» يعلن عن أكثر من 40 فعالية عامة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلن مجمع 421 للفنون في ميناء زايد بأبوظبي عن إطلاق برنامج موسم ربيع 2026 خلال الفترة من 30 أبريل حتى 28 يونيو المقبل.

ويقدم البرنامج أكثر من 40 فعالية متنوعة تشمل حلقات قراءة، وندوات، وورش عمل كتابية، وأنشطة عائلية مفتوحة للجمهور.

ويرتكز الموسم الجديد على ستة محاور رئيسية هي: «مختبر الممارسة»، «مجلس الكتاب»، «الحلقة التأملية»، «ميراث الفنون»، «التطوير المهني»، و«الفعاليات الخاصة»، بهدف تعزيز التعلم الجماعي والاستمرارية الفنية.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً لمعرض «في السنا والموج وما بقي» الذي يحتفي بالذكرى العاشرة للمجمع ويستمر حتى 26 أبريل الجاري، مستعرضاً مسيرة عقد من الإبداع الفني في الإمارات والمنطقة.

وصرح فيصل الحسن، المدير العام لمجمع 421 للفنون: «بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المجمع، جاء هذا الموسم ليعكس إيماننا بأن التطور الفني يتحقق عبر الزمن. وبالتوازي مع معرض الذكرى العاشرة، يركز (موسم ربيع 2026) على الحوار المستمر والتجريب والتعلم الجماعي، تأكيداً على التزامنا طويل الأمد بدعم المبدعين وتعزيز المنظومة الثقافية في الإمارات».

من جانبها، أشارت ميس البيك، مديرة البرامج والمبادرات المجتمعية في مجمع 421 للفنون، إلى أن انطلاقة هذا الموسم جاءت نتاج حوارنا المستمر مع مجتمعنا، حيث يقدم برامج تستجيب للرغبة المتزايدة في الانخراط في الممارسات الفنية المعاصرة، كما يركز على إتاحة مساحة للتجريب والتبادل وتطوير الأفكار بشكل جماعي.

ويشهد هذا الموسم عودة عدد من البرامج المحورية، منها: «بالأقلام» مع سارة عفانة، و«حلقة التطريز» مع جوانا بركات، إلى جانب مبادرات بارزة جديدة مثل «مكتبة: حلقة فكر تأملي» التي تشمل منتديات للقراءة والنقاش بشأن البحث الفني والخطاب الثقافي، إضافة إلى فعالية «يوم عائلي في 421» المقررة في 20 يونيو.

ويتضمن أبرز ملامح برنامج ربيع 2026: «مختبر الممارسة» الذي يضم برامج تطبيقية تستكشف العملية الإبداعية في الممارسة الفنية والتجريب في المواد؛ وتشمل ندوات الاستوديو: «أساسيات الطباعة بالريزو» مع دييغو ميندوزا، و«ترجمة ذواتنا وإتقان فن البروش» مع بوبكر بخاري، و«من الرسم إلى النحت» مع حسانة عارف، و«أساسيات كتب الفنان» مع أرنولد باريتو.