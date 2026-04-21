الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«421 للفنون» يعلن عن أكثر من 40 فعالية عامة

جانب من فعاليات وأنشطة مجمع 421 للفنون (من المصدر)
21 ابريل 2026 20:53

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جمعية الإمارات للإبداع تحتفي بأصحاب الهمم
حمدان بن محمد: فخور بفريق عمل مطارات دبي و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

أعلن مجمع 421 للفنون في ميناء زايد بأبوظبي عن إطلاق برنامج موسم ربيع 2026 خلال الفترة من 30 أبريل حتى 28 يونيو المقبل.
ويقدم البرنامج أكثر من 40 فعالية متنوعة تشمل حلقات قراءة، وندوات، وورش عمل كتابية، وأنشطة عائلية مفتوحة للجمهور.
ويرتكز الموسم الجديد على ستة محاور رئيسية هي: «مختبر الممارسة»، «مجلس الكتاب»، «الحلقة التأملية»، «ميراث الفنون»، «التطوير المهني»، و«الفعاليات الخاصة»، بهدف تعزيز التعلم الجماعي والاستمرارية الفنية.
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لمعرض «في السنا والموج وما بقي» الذي يحتفي بالذكرى العاشرة للمجمع ويستمر حتى 26 أبريل الجاري، مستعرضاً مسيرة عقد من الإبداع الفني في الإمارات والمنطقة.
وصرح فيصل الحسن، المدير العام لمجمع 421 للفنون: «بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المجمع، جاء هذا الموسم ليعكس إيماننا بأن التطور الفني يتحقق عبر الزمن. وبالتوازي مع معرض الذكرى العاشرة، يركز (موسم ربيع 2026) على الحوار المستمر والتجريب والتعلم الجماعي، تأكيداً على التزامنا طويل الأمد بدعم المبدعين وتعزيز المنظومة الثقافية في الإمارات».
من جانبها، أشارت ميس البيك، مديرة البرامج والمبادرات المجتمعية في مجمع 421 للفنون، إلى أن انطلاقة هذا الموسم جاءت نتاج حوارنا المستمر مع مجتمعنا، حيث يقدم برامج تستجيب للرغبة المتزايدة في الانخراط في الممارسات الفنية المعاصرة، كما يركز على إتاحة مساحة للتجريب والتبادل وتطوير الأفكار بشكل جماعي.
ويشهد هذا الموسم عودة عدد من البرامج المحورية، منها: «بالأقلام» مع سارة عفانة، و«حلقة التطريز» مع جوانا بركات، إلى جانب مبادرات بارزة جديدة مثل «مكتبة: حلقة فكر تأملي» التي تشمل منتديات للقراءة والنقاش بشأن البحث الفني والخطاب الثقافي، إضافة إلى فعالية «يوم عائلي في 421» المقررة في 20 يونيو.
ويتضمن أبرز ملامح برنامج ربيع 2026: «مختبر الممارسة» الذي يضم برامج تطبيقية تستكشف العملية الإبداعية في الممارسة الفنية والتجريب في المواد؛ وتشمل ندوات الاستوديو: «أساسيات الطباعة بالريزو» مع دييغو ميندوزا، و«ترجمة ذواتنا وإتقان فن البروش» مع بوبكر بخاري، و«من الرسم إلى النحت» مع حسانة عارف، و«أساسيات كتب الفنان» مع أرنولد باريتو.

مجمع 421 للفنون
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
مركبة كوريوسيتي على المريخ
الترفيه
"ناسا": اكتشاف المزيد من لبنات الحياة على المريخ
اليوم 22:22
رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
الرياضة
رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
اليوم 22:06
فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات
الرياضة
فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات
اليوم 21:52
جانب من تكريم الفائزين بجائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم
الترفيه
جمعية الإمارات للإبداع تحتفي بأصحاب الهمم
اليوم 21:43
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©