الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مخلوق مائي قد يفتح الباب لتجديد الأطراف البشرية

مخلوق مائي قد يفتح الباب لتجديد الأطراف البشرية
22 ابريل 2026 08:20

كشفت دراسة علمية حديثة أن السمندل المكسيكي" عفريت الماء"، المعروف بابتسامته الغامضة وقدرته الفريدة على تجديد أطرافه، قد يساعد العلماء في تطوير علاجات لإعادة نمو الأطراف البشرية المبتورة.

ويُعد هذا الكائن البرمائي، المهدد بالانقراض، نموذجاً مهماً في الأبحاث العلمية، إذ يمكنه إعادة إنماء أطراف كاملة وحتى أجزاء من أعضائه.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences الصادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية، قارن الباحثون بين السمندل المكسيكي وسمك الزرد والفئران، ووجدوا أن هذه الكائنات تشترك في آليات وراثية مسؤولة عن عملية التجديد.

وأوضح الباحثون أن جينات معينة تُعرف باسم "SP" تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية، حيث يؤدي تنشيطها إلى نمو الأنسجة والعظام. كما نجحوا في تحفيز نمو العظام لدى الفئران باستخدام علاج جيني تجريبي.

ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات مستقبلية قد تمكّن البشر من استعادة الأنسجة أو الأطراف المفقودة.

المصدر: وام
البرمائيات
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
"الأمم المتحدة" ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار وتدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية
اليوم 10:30
قصائد تتغنى بالأوطان والإنسان في بيت الشعر بالشارقة
التعليم والمعرفة
قصائد تتغنى بالأوطان والإنسان في بيت الشعر بالشارقة
اليوم 10:27
بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تعلن موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. "بيئة أبوظبي" تعلن موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026
اليوم 10:16
روسينيور يهاجم لاعبي تشيلسي: الوضع لم يعد مقبولاً!
الرياضة
روسينيور يهاجم لاعبي تشيلسي: الوضع لم يعد مقبولاً!
اليوم 10:15
مقارنة كاريك وسولشاير تضع إدارة «يونايتد» أمام القرار المصيري!
الرياضة
مقارنة كاريك وسولشاير تضع إدارة «يونايتد» أمام القرار المصيري!
اليوم 10:15
